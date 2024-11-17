¡Ú¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¡©¡Û¡Ö²«ÀÄÜ¥¡×¤ÎÆÉ¤ßÊý¤Ï¡©±ÉÍÜËÉÙ¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÌîºÚ¤Ç¤¹¡¿ÆñÆÉ´Á»ú
ÆÉ¤á¤½¤¦¤ÇÆÉ¤á¤Ê¤¤´Á»ú¤ä¡¢°ì½Ö¤ÇÆÉ¤á¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ÖÆñÆÉ´Á»ú¡×¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤³¤ìÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤¹¤¦¤Á¤ËÈ¯ÁÛÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë¤«¤â¡©
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»¨³Ø¡¦Æ¦ÃÎ¼±¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Â©È´¤¤¬¤Æ¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌäÂê¤Ï¡Ä
º£²ó¤Î½ÐÂê´Á»ú¤Ï¡Ö²«ÀÄÜ¥¡×¤Ç¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤ÏÀÖ¿§¤ä²«¿§¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¼ïÎà¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥ó¥È¡§½ÏÀ®¡¦´¥Áç¤µ¤»¤¿²ÌÈé¤Ï¹á¿ÉÎÁ¤È¤·¤Æ¤â»È¤ï¤ì¤Þ¤¹
¤µ¤Æ¡¢¤â¤¦Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÆÉ¤ßÊý¤Ï²¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤Êý¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¤³¤³¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
Åú¤¨¤Ï¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¥é¥¿¥È¥¥¥¤¥æ¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Ê¬Îà¾å¤Ï¥Ê¥¹²Ê¥È¥¦¥¬¥é¥·Â°¤Ç¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£