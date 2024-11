美食のレストラン、世界一のチョコレート…知られざるフランスの”世界一美しい湾”のある場所

フランス通も知らない隠れたリゾート地

世界で最も訪問される人気国として、30年以上にわたり、ほぼトップの座を占めてきたフランス。

芸術の都パリはもちろん、風光明媚なニース、アンディーブ、カンヌなどのコートダジュール、ボルドー、ブルゴーニュ、シャンパーニュなどのワインの名所。世界中から人が集まる美食の国だけに、片田舎の小さな村までよく知られた観光大国である。

オリンピック、パラリンピックのあった今年は1億人以上の国際観光客が見込まれる、などとも言われている。

だが、そんなフランスにも、実はまだほとんど知られていない穴場的なリゾートがあった。

そのひとつがフランス西部のVendée(ヴァンデ)県の「レ・サーブル=ドロンヌ」だ。

前編「仏版『地球の歩き方』未掲載の穴場!レ・サーブル=ドロンヌがフランス国内で人気の理由」では、彼の地レ・サーブル=ドロンヌで4年に一度開催される、「単独」「無寄港」「無支援」の世界最大のセーリングレース「Vendée Globe(ヴァンデ・グローブ)」に、EU圏から多くの人々が集まる様子とその理由をお伝えした。

後編ではアメリカやアジア圏では、まだほとんど知られていないこの地が、国内やEU圏の人々から、なぜこんなにも注目されるのか。ヨットレースだけではない、レ・サーブル=ドロンヌの街の魅力をお伝えする。

貝殻アートの壁やリーズナブルなマーケット

「世界の美しい湾クラブ(The Most Beautiful Bays in the World Club)」が「世界で最も美しい湾のひとつ(The most beautiful)」と認定したレ・サーブル=ドロンヌの海沿いからは、海に浮かぶ建物が見える。これはいわしの加工工場で、この地が漁によって栄え、漁師の住む集落だったことを教えてくれる。

漁師たちは自分の家の壁や扉を、船と同じ色に塗ったという。海の上で、自分を待つ家族やだれかを想っていたのだろうか。船が戻ると、街の女性たちは港や工場に集まって、捕ってきた魚の処理作業をした。

白い壁にカラフルな屋根やドアが並ぶ街並みは、青い空に良く映えて美しく、その後、都会に住む別荘族らにどんどん買われて、今では夏を過ごすためのリゾート地になった。

もちろん中には古くからの住民もいる。貝殻アートで飾られた壁が続く「L'Île Penotte(イル・プノット)」地区はそんな住民が暮らす一角だが、カメラを構えた訪客も多い。

街中には、市民のための市場があり、ヨーグルトやフレッシュチーズ(お豆腐を買う感覚か)、魚や肉や野菜を買いに来る。手作りのジャムやパテ、リエットも並んでいる。

一緒になってのぞいてみると、野菜やフルーツ、ジャム、パテなどは、パリの価格と比べるとだいぶ安い。円安を考慮しても、思わず買い占めたくなってしまうくらいだ。

財布のひもの堅いはずのフランス人も、ここぞとばかりにあれこれ見繕っていた。

ヴァンデ・グローブの勝利者が平和アーティストに

再び、イル・プノット地区に戻り、今度は近現代美術館「MASC(Musée d'art moderne et contemporain des Sables d'Olonne)」へ足を延ばす。

17世紀には修道院だった建物は、船体の底のような天井のある3階建てで、 訪問時には日本人アーティスト、古市真紀子さんのインスタレーションによる特別展が行われていた(取材は2024年10月24日現在、特別展は2025年3月2日まで)。

また1階でも、第1回ヴァンデ・グローブ優勝者で今はタヒチに暮らすTitouan Lamazou氏の、ヴァンデ・グローブ開催にちなむ特別展が。絵を描きながら船乗りとして世界中を旅する生き方を選んだLamazou氏は、1990年のヴァンデ・グローブで世界一の称号を得た後は、アーティスト業に専念。2001年からは、「画家、作家、写真家としての女性の地位向上と彼女たちの権利の肯定」を目的にしたプロジェクト貢献が認められ、2003年にユネスコの平和アーティストに選ばれている。

〇Musée d'art moderne et contemporain des Sables d'Olonne

入場:5€(割引料金もある)

駐車場も完備、いけすを備えた海辺のレストラン

美しいビーチが目の前という最高の立地にあるのが「Restaurant les Barges」。

ここにやってくる客の目当ては、同じヴァンデ県の、Noirmoutier(ノワールムーティ)などの近海で捕れた新鮮なエビ、ラングスティーヌ、オイスター、かに、魚などの新鮮な海の幸。

入口近くには大きないけすがあり、店の奥ではオリジナルのスパイス塩やスープドポワソン(魚のスープ)が所狭しと並んでいる。おいしさに納得した客が、買って帰るためだ。

大きく取られた窓の外には青い空と海が広がり、ぽかぽかした日の光が差し込む。気持ちのいいテーブルでメニューを広げれば、ワインや料理の値段はことのほかリーズナブルで、ますます豊かな気持ちになれる。

ぷりぷりの茹でたてのエビや、イカのお腹に詰め物をして柔らかく煮込んだポットはどれもボリュームたっぷり。数人でシェアするのにちょうどいい。気取りのないスタッフに勧められた、地元産の白ワインなどを頼むのもいいだろう。

〇Barges

前菜2人前盛り合わせ19.85€、牡蠣6個9.5€、ムール貝の白ワイン蒸し14,9€など。

名店で修行を積んだ女性シェフの店

夕食はアジアンテイストをミックスさせたフレンチレストラン「La suite SVP」がおすすめ。フランスが誇る名匠ジョエル・ロブションやポール・ボキューズなどの超一流店の厨房で学んだメラニー・シールさんが提供するのは、オーセンティックでユニークな料理で、ミシュランガイドにも掲載されている。

秋が深まるころなら、カリカリのベーコンとソテーしたトランペットやジロール茸などのきのこの上に半熟卵を落とした旬の一皿を。さっと焼いて甘みを引き出したホタテに、野菜のマッシュとクリーミーなソースをからめながらいただく主菜も素晴らしい。

〇La suite SVP

ランチは19.8€〜。ディナーは39.9€〜。

無料で試飲もできるビオワイナリー見学

「Domaine Saint Nicolas」は、父子で営むワイナリーで、1995年にバイオダイナミック農法と呼ばれる有機農法の認証を受けている。AGRI JOURNALによればフランスでは、「ビオディナミ」と呼ばれ、オーガニックワイン製法の最高峰とも言われる有機農法だとか。

日本でも有名なロマネ・コンティをはじめ、「ビオディナミ」で育てたブドウの需要増加に伴い、世界的に実践する農家も増えているという。

1960年創業のこのワイナリーでは、広大な畑の前に建つ建物の中で、ブドウの収穫から仕込み、木の樽とステンレス製の樽の2種類で醸造している。繁忙期には6〜8人の手が必要になるので手伝いを雇うが、基本的には家族経営だ。

ブドウは単品種あり、ブレンドあり。醸造法も樽、ステンレスなど毎回が実験で、毎年学びがあると、目を輝かせて説明するのは、息子のひとり、アントワーヌさん。

自らガイドするツアーは、ワインの知識ゼロでも自然に引き込まれるほど熱く興味深い。

しかも「飲めば納得して、買ってくれる方が多いから」と試飲は無料だ。

〇Domaine Saint Nicolas

畑から醸造所などを巡る有料のツアー(10€〜)もある。チョコレート、またはチーズとのマリアージュを楽しむ試飲付きツアーは25ユーロ(予約制)。

リピーター続出のオーガニック食材店

レ・サーブル=ドロンヌの「Ferme la Goulpière(ラ・グールピエール)」は、環境を敬い、土地の恵みを大事に考える有機農場で、店舗で販売されているすべての商品は、ここの有機農場で生産および加工されている。

1979年農家としてスタート。その後、1998年に加工業も始め、有機農業で飼育した牛、家禽、豚などを、併設のオーガニックショップで販売するように。店内のショーウィンドウには、チーズ、牛乳、ヨーグルトなどのデイリー製品、エサや育て方にこだわった肉、デリカテッセンなどが並ぶ。

客は自分の容器を持って訪れ、クリームの上澄みが残る濃厚なミルクを欲しいだけ注ぎ、自家製のチーズやヨーグルトはタッパーに入れてもらって、会計する。

近場で輸送コストがほぼかからないせいなのか、値段は驚くほど安い。そして当然、新鮮だから、町中から離れたぽつんと一軒家なのに、客足が途絶えることがない。

近隣の住民からは「買うのも、食べるのもうれしくなる店」「味の再発見ができるすばらしい食品」などという声が寄せられる。

〇Ferme la Goulpière

客と生産者ワイナリー「つなげる」極上レストラン

「つながり」を意味する「LE LIEN(ル・リアン)」は、高校時代の同級生だったふたりが今年3月にオープンしたばかりの新店。ジョルダン・マルティノーがサービスを、フロランタン・ポティエが厨房を担当しており、地元産の食材を使った料理やローカルワインを通して、お客と食材の生産者、ワイナリーを結びたいという想いから名づけたという。

また、皿を彩る食材どうしを「つなげる」ソースが、前菜、主菜のすべてに後添えされ、テーブル上でかけてくれる演出は、食前の儀式のようで心躍るものがある。

周囲は自然に囲まれたのどかな風景でも、料理の完成度はどれも高く、洗練されており、美食を求める欲求は十分満たされるだろう。

〇LE LIEN

前菜とメインの2品で26€、デザート付きの3品コースは39€。

どれも食前に小さなスープとスターター付き。

おみやげに最適な地元産魚介の缶詰

2025年に創業35年を迎える「Conserverie La SABLAISE」は、レ・サーブル・ドロンヌ近郊のオロンヌ・シュル・メールにある家族経営の水産加工メーカー。

もともとの始まりは、併設のショップを案内してくれたマリー・ベヴィヨンさんの義父が営んでいたレストランで出す、地元の魚介を使ったスープドポワソンが人気だったことから。スープを瓶詰にして売るようになると、あっという間に人気が出て、その後加工業に転向、アンチョビ、いわしのオイル缶、いわしやさばのリエット、まぐろのスモークなども作るようになった。

現在はドイツ、ルクセンブルグ、スイスなどのEU圏内にとどまらず、カナダ、香港、中国にまで輸出している。

まだ、材料は地物だけ、漁法やエリア、期間などのルールを守り、工業的調味料使用不可などの、厳しい基準を満たした「MSCエコラベル」に認定されている。

獲れたての新鮮なうちに調理したさばやまぐろなどの瓶詰は、そのまま食べるにも、パスタやサラダなどに加えるのもよく、とくにアンチョビやいわしの缶詰は、手ごろな値段と缶に描かれた絵柄の可愛らしさもあって、お土産にも好評だ。

〇Conserverie La SABLAISE

いわしのリエット(90g)3.9€、魚のスープ(390g)5€、いわしのレモン、チリ、オリーブオイル缶(115g)5.3€など。

2020年に日本初上陸で話題になったショコラティエ

オロンヌ=シュル=メールには、ショコラティエの世界で、最も有名で、権威あると言われる「ワールドチョコレートマスターズ」で世界一となったヴァンサン・ヴァレシェフの店「Chocolatier VincentVallée」がある。2年にわたる国内予選を勝ち抜き、2015年のワールドファイナルで優勝を果たした。

2020年のバレンタインイベントでは、東京・日本橋高島屋に初上陸し、話題にもなったが、その時人気だったのが、宝石のようなキャラメルドーム。中にしのばせたマンゴーやカシスのフルーツクリームが口の中ではじけるおいしさはやみつきになる。

カカオ豆の産地別に作られたチョコレートやヴァンデ・グローブのヨットに成形されたチョコレートなどもあり、工場に併設するショップはいつもにぎわっている。

日本では高嶺の花だったチョコレート。ショーケースに並ぶプライスカードを見れば、足を延ばしてでもわざわざ買いに行きたくなること間違いなし。

〇Chocolatier VincentVallée

キャラメルドーム4個6.5€。オリジナルガナッシュ12個19€。

予約必須の新鮮魚介の人気レストラン

海沿いに並ぶシーフードレストランの中で、特に活気に満ち溢れていたのが「Restaurant la Cotriade」。

満席の店内のすべてのテーブルで必ず注文されていたのが、ヴァンデ県の地元ラ・ギティエール産の牡蠣ほか、地元産ワイルドシュリンプ、ラングスティーヌ、カミソリ、ウニ、ツブ貝、ザルガイ、アサリなど、獲れたてシーフードの豪快な盛り合わせ。殻を開けたたばかりの身がふっくらした牡蠣は、レモンやヴィネガーソースを少々たらして一口で。

自家製マヨネーズとアリオリソースをたっぷりからめていただく茹でエビは手で食べるのが一番。殻もおいしいので、お行儀の悪さには目をつぶって、しゃぶりつくしてほしい。

栗のようなほっくり甘い身がぎっしりと詰まった大きなカニは味噌を食べるのも忘れずに。ワインをすすり、おしゃべりの合間に食べるなら、地元産のツブ貝や小粒の貝、なくなればどんどん出してくれるカンパーニュとおいしいバターが、最高のあてになる。

〇Restaurant la Cotriade

牡蠣3個7€、ラングスティーヌ300g20€、白ワイン(グラス)5.5€〜

朝食ビュッフェで手作りスイーツがいただけるホテル

初めて訪れる地ならば、宿泊は今年オープンしたVertimeがおすすめ。

こじんまりとした、清潔なルームは、自分の部屋のようにくつろげる。だが、なんといってもうれしいのは、日本人スタッフがいてくれること。

日本人、アジア人のいないところに行きたい! という気持ちはあっても、いざひとりぽっち、日本語どころか英語もなかなか通じないとなると、心細くなることもあるだろう。

だが、このホテルなら安心だ。フロントカウンターのない1階で心細くなる前に、フロント担当のマユミさんが声をかけてくれる。

日本を離れて30年以上という、食べることが大好きなマユミさんに、目移りしそうな朝食ビュッフェの食べ方を聞いた。

「ヴァンデ地方はブリオッシュが有名です。三つ編みや四つ編みで作ります。

郷土料理は白いんげん豆とヴァンデ産のハムの煮込み。ハムの塩加減がいんげんの淡白な味にとても合うんです。スライスしたカンパーニュをトースターでこんがり焼いてもらって、バターを塗った上に、この白いんげんをのせて食べてみてください。

こちらならではの食べ方です」

ビュッフェは、カンパーニュやクロワッサンの横に、ブリオッシュ、パウンドケーキ、アーモンドクッキー、チョコチップクッキーなど、魅力的なスイーツも並ぶ。

実はホテル専属のパティシエがいて、朝食ビュッフェでは手作りのお菓子が好きなだけいただけるのだ。

パンは地元のパン屋さんに特注で頼み、仕上げはホテルで焼き上げるので、どのパンも焼きたてを味わえる。

〇Hotel Vertime

1泊(大人2名朝食込み)145.7€〜

