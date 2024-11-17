¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¡¤«¤Ä¤Æ¶¦±é¤Î¸µ¥¢¥Ê¤Î»ÊË¡»î¸³¹ç³Ê¤ò½ËÊ¡¡ÖÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¸À¤¦¤Æ¡£ÄÌ¤Ã¤¿¤ó¤ä¡Ä°ìÈ¯¤Ç¤¹¡×
¡¡Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê72¡Ë¤¬¡¢17ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¡ÆüÍËÆü¤Î¤½¤ì¡×¡ÊÆüÍË¸å4¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¡È²÷µó¡É¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÄáÉÓ¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÆüÍËÆü¡×¤Ç¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Æ±¶É¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¹ËÜ¾°ÂÀ¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤¬¡¢»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÄáÉÓ¤Î¸µ¤Ë¤âÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿¹ËÜ¤µ¤ó¤Ï22Ç¯4·î¤Ë½÷Î®´ý»Î¤Î¼¼ÅÄ°Ë½ï¡Ê35¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£Æ±9·î¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ±¼Ò¤òÂà¼Ò¤·¡¢»ÊË¡»î¸³¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âà¼Ò¤«¤é¤ï¤º¤«2Ç¯¤Ç¤ÎµÈÊó¡£ÄáÉÓ¤¬¡Ö¿¹ËÜ¾°ÂÀ¤Ã¤Æ¡¢MBS¤Î¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡Ø¥ä¥ó¥¿¥ó¡Ù¤Î¡£¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼¤á¤Þ¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¸À¤¦¤Æ¡£ÄÌ¤Ã¤¿¤ó¤ä¡Ä°ìÈ¯¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¾åÌø¾»É§¤¬¡Ö¤¨¡Á¡ª¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÄáÉÓ¤â¡ÖÀ¨¤¤¤ä¤í¡©¤¢¤¤¤Ä¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤ËÂç´î¤Ó¡£¡Ö·ëº§¤·¤Æ¡¢±ü¤µ¤ó¤Ï¾´ý¤Î´ý»Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£±ü¤µ¤ó¤È¡¢¤½¤¤¤Ä¤â¾´ý¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ëº§¤·¤Æ¡¢ÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÄÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¡É¸À¤¦¤Æ¡£¡ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡ª¤ªÁ°¡É¸À¤¦¤Æ¡£À¨¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©°ìÈ¯¤ÇÄÌ¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ç¡©ÅìÂç¤Ç¤âÍî¤Á¤ë¤ä¤Ä¤¬¤¤¤Æ¤ë¤â¤ó¤Ê¡×¤È¡¢»¿¼¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£