¥í¥Ã¥Æ°éÀ®2°Ì¤Î°ñÌÚ¤¬ÆþÃÄ¹ç°Õ¡¡·»¤Ïºå¿ÀÅê¼ê¡ÖÁá¤¯ÄÉ¤¤±Û¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È2°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÄëµþÄ¹²¬¡¦°ñÌÚÍ¤ÂÀÅê¼ê¡Ê18¡Ë¤¬17Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÆâ¤ÇÆþÃÄ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢»ÙÅÙ¶â300Ëü±ß¡¢Ç¯Êð260Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤ÇÆþÃÄ¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À¡¦°ñÌÚ½¨½ÓÅê¼ê¤ò·»¤Ë»ý¤Ä±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£·»¤«¤é¤Ï¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¸å¤Ë¡Ø´èÄ¥¤ì¤è¡ª¡Ù¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤ÏÀè¤Ë¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿·»¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÁá¤¯ÄÉ¤¤±Û¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤Ê¥í¥Ã¥Æ¤Î¤ª²Û»Ò¤Ï¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£