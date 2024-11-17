¡¡ÌîµåÂÐ·è¤ÇÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÎÝ¾å¤Ç´¶¶Ë¤Þ¤ë°æ¾å

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿¥í¥Ã¥Æ¡¦°æ¾åÀ²ºÈÆâÌî¼ê¤¬£±£·Æü¡¢¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡Ö£Í£Á£Ò£É£Î£Å£Ó¡¡£Æ£Á£Î¡¡£Æ£Å£Ó£Ô£²£°£²£´¡×¤ËÅÐ¾ì¡£»î¹ç·Á¼°¤ÇÀï¤¦¡ÖÇò¹õÌîµåÂÐ·è¡×¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£

¡¡º¸ÍãÀþ¤Ø¥Ý¥È¥ê¤ÈÍî¤Á¤ë°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤­¤ÊÇï¼ê¡£°æ¾å¤ÎÌÜ¤«¤éÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¡¢¡Ö»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºÇ¹â¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£

¡¡£±£¸Ç¯¡¢£±£¹Ç¯¤Ë¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç£²£´ËÜÎÝÂÇ¡£ÄÌ»»£·£¶ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¡È¥¢¥¸¥ã¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£º£µ¨¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¡¢£±£±Ç¯´Ö¤Î¥×¥íÀ¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£