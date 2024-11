会場レポート！Pokémon GO ワイルドエリア：福岡

Pokémon GOで初となる新しい ワイルドエリア「Pokémon GO ワイルドエリア2024」を開催!

「Pokémon GO Fest」と「Pokémon GO Tour」とは異なる、新イベントです☆

Pokémon GO ワイルドエリア:福岡

チケット:3,600円(税込)

開催日:2024年11月16日から2024年11月17日

開催場所:舞鶴公園線以東 (一部エリアを除く)

時間

公園内でのゲームプレイ:日本時間8:00から12:00まで

都市内でのゲームプレイ:日本時間8:00から17:00まで

Pokémon GOで初となる新しい ワイルドエリア「Pokémon GO ワイルドエリア2024」を開催!

「Pokémon GO Fest」と「Pokémon GO Tour」とは異なる、新イベントです☆

「Pokémon GO ワイルドエリア2024」でトレーナーが足を踏み入れるのは、でんきタイプやどくタイプのポケモンがたくさん生息している、まだ見ぬエリア。

イベント開催期間中、「キョダイマックスストリンダー」が『Pokémon GO』に初登場。

新たに「GOサファリボール」も登場。

Pokémon GO ワイルドエリア:福岡は、2024年11月16日、11月17日それぞれ午前の部、午後の部として開催。

午前の部のチケットを購入した場合、当日の前半を舞鶴公園で、後半を福岡市で、イベント限定のゲームプレイを体験できます。

ロケーション背景

「Pokémon GO ワイルドエリア:福岡」の開催中、チケットをお持ちの方は、「マックスバトル」で「ストリンダー」に勝利したときと、「4つ星レイドバトル」・「伝説レイドバトル」のレイドバトルに勝利したときには、「ロケーション背景」を持ったポケモンをつかまえられることがあります。

「キョダイマックスストリンダー」初登場

「Pokémon GO ワイルドエリア:福岡」の「マックスバトル」で、「キョダイマックスストリンダー」が『Pokémon GO』に初登場!

また、「ストリンダー」、そして「ダイマックス」ができる「ストリンダー」も『Pokémon GO』に初登場しました。

つよいポケモン登場

2024年の「Pokémon GO ワイルドエリア」にはでんきタイプと、どくタイプのポケモンがたくさん登場!

それに加え、「つよいポケモン」として知られるとてつもなくパワフルなポケモンと出会えることがあります。

こうげき、ぼうぎょ、HPが高い場合が多い

XLまたはXXLの大きさである場合が多い

つかまえることがより難しい

捕まえた状態で既にPL40を超えているポケモンたちは即戦力になること間違いなしです☆

「GOサファリボール」初登場

「Pokémon GO ワイルドエリア 福岡」で「GOサファリボール」が初登場!

「GOサファリボール」は、ポケモンをよりつかまえやすくなる、とても効果的なモンスターボールです。

つよいポケモンに出会った時に使うのがおすすめです☆

チケットに記載されたイベント期間中、チケットをお持ちの方は「タイムチャレンジ」を受け取れます。

このタスクを完了すると、「GOサファリボール」をいくつか獲得できます。

さらにイベント中には、「GOサファリボール」を追加で獲得できる「タイムチャレンジ」のタスクが1時間ごとに1つずつ受け取れます。

未使用の「GOサファリボール」はすべて、各イベント日の17時に期限切れとなり道具バッグからなくなります。

「GOサファリボール」の効果は、福岡市以外では有効ではありません。

「ディアルガ(オリジンフォルム)」と「パルキア(オリジンフォルム)」登場

イベント期間中のレイドバトルでは「ディアルガ(オリジンフォルム)」と「パルキア(オリジンフォルム)」が登場!

「ディアルガ(オリジンフォルム)」はスペシャルアタック「ときのほうこう」を、「パルキア(オリジンフォルム)」はスペシャルアタック「あくうせつだん」を覚えている可能性があります。

「アイドル・ピカチュウ」と「ハードロック・ピカチュウ」

前回登場した2021年以来で初めて、「アイドル・ピカチュウ」と

「ハードロック・ピカチュウ」が復活!

チケットをお持ちの方は、「Pokémon GO ワイルドエリア:福岡」の開催中に「スペシャルリサーチ」や「コレクションチャレンジ」を完了することで、この「ピカチュウ」たちに出会うことができます。

運が良ければ『Pokémon GO』に初登場となる色違いの「アイドル・ピカチュウ」や色違いの「ハードロック・ピカチュウ」にも出会える可能性があります。

スタッズつきジャケットを身にまとった「カビゴン」

「Pokémon GO ワイルドエリア:福岡」では、スタッズつきジャケットを身にまとった「カビゴン」が初登場!

こちらも、運が良ければスタッズつきジャケットを身にまとった色違いの「カビゴン」とも出会える可能性があります。

舞鶴公園を探索

「Pokémon GO ワイルドエリア:福岡」の舞台は、美しい舞鶴公園。

エリアを探索しながら、現実世界の風景やフォトスポット、プレゼントなどを大勢のトレーナーと一緒に楽しめます。

イベント限定Tシャツ

数量限定の公式「Pokémon GO ワイルドエリア」Tシャツは、「ストリンダー」をモチーフにしたデザイン。

フォトスポット

ポケモンをつかまえる合間に、舞鶴公園の様々な場所のフォトスポットで写真を撮影できます。

イベントに登場するポケモンがそろったフォトスポットや

ピカチュウとカビゴン。

Pokémon GOのスタート画面を彩ってきたアートなどが楽しめます。

交換エリア

イベント開催中、トレーナー同士で交流してポケモン交換ができるトレーディングエリア(交換エリア)

ラウンジ

ラウンジでは、休憩したり、世界各地からやってきたトレーナーと交流できたりします。

キャラクターグリーティング

会場では、ピカチュウ、またはヒバニー&サルノリ&メッソンとの記念撮影が楽しめるキャラクターグリーティングを開催。

ピカチュウサンバイザー配布

場所:

上川端商店街

新天町商店街

唐人町商店街

日時:2024年11月16日〜11月17日 8:00〜17:00

※数に限りがあります、ご了承ください。なくなり次第、配布終了となります。

福岡市協力「公式ルート」

「公式ルート」では福岡のグルメやショッピングなど福岡市の魅力が詰まっています!

「公式ルート」は、日本各地の自治体が『Pokémon GO』をプレイするのにおすすめの場所を選定したルート。

『Pokémon GO』をプレイしながら、隠れた地域の魅力を再発見できたり、街歩きがより楽しくなる機能です。福岡の街に期間限定でフラッグが登場!

商店街を始め福岡市中心部には「Pokémon GO ワイルドエリア:福岡」仕様の期間限定フラッグが登場します。

Pokémon GO ワイルドエリア:グローバル

世界のどこからでも「Pokémon GO ワイルドエリア」が体験できる、「Pokémon GO ワイルドエリア グローバル」も開催。

11月23日、24日開催です。

©2024 Pokémon.

©1995-2024 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは

任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 会場レポート!Pokémon GO ワイルドエリア:福岡 appeared first on Dtimes.