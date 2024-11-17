Á´Ä¹4.6m¡ª ¥Þ¥Ä¥À¤¬¡Ö¡È2¿Í¾è¤ê¡ÉFR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×Äó°Æ¡ª ¡ÈÄ¶¥í¥ó¥°¥Î¡¼¥º¡É¤Ë¤ÏÅÁÅý¤Î¡Ö¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¡×ÅëºÜ!? ¡È¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¡É¤âÄÉµá¤·¤¿¹âÀÇ½¥¯¡¼¥Ú¡Ö¥¿¥¤¥¡×¤È¤Ï
¥í¡¼¥¿¥ê¡¼ÅëºÜ¤Î¡ÖFR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤òÄó°Æ¡ª
¡¡¥Þ¥Ä¥À¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè40²óÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¤Æ¡¢Í¥²í¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤³¤ì¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ï¡¢¡ÖÂçµ¤¡Ê¥¿¥¤¥¡Ë¡×¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Þ¥Ä¥À¿··¿¡ÖFR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê78Ëç¡Ë
¡¡Æ±¼Ö¤Ï¼¡À¤Âå¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¶õÎÏÆÃÀ¤Ê¤É¥ê¥¢¥ë¤Êµ»½Ñ¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡¢¾Íè¤ÎFR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼Áü¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥Þ¥Ä¥À¤Ï¡¢Æ°¤¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢·Ú¤ä¤«¤µ¤òÂ¤·Á¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡ÖNagare¡ÊÎ®¤ì¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎNagare¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ÎÂè1ÃÆ¤¬¡¢2006Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¡¼¥È¥·¥ç¡¼¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖÎ®¡Ê¤Ê¤¬¤ì¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2007Ç¯¤ÎËÌÊÆ¹ñºÝ¼«Æ°¼Ö¥·¥ç¡¼¤Ç¡ÖÎ®²í¡Ê¤ê¤å¤¦¤¬¡Ë¡×¡¢¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¡ÖÍÕÉ÷¡Ê¤Ï¤«¤¼¡Ë¡×¤È¡¢¼¡¡¹¤ËÎ®Æ°Åª¤ÊÆ°¤¤òÊ£»¨¤Ê¶ÊÌÌ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤òÈ¯É½¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¤Îµ»ö¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ëÂçµ¤¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊNagare¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè4ÃÆ¤Ë¤¢¤¿¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Âçµ¤¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4620mm¡ßÁ´Éý1950mm¡ßÁ´¹â1240mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï3000mm¤È¤¤¤¦¥ï¥¤¥É¤Ê¼ÖÂÎ¤Ç¡¢¾è¼ÖÄê°÷¤Ï2Ì¾¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢Àè½Ò¤·¤¿Nagare¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿¡Ö¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¶õ¤«¤éÉñ¤¤¹ß¤ê¤¿¡È2Ëç¤Î±©°á¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÂ¤·Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢FR¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¯¡¼¥Ú¥Õ¥©¥ë¥à¤ä¡¢Á°¸å¤Î¼Ö¼´¤«¤é¼ÖÂÎ¤ÎÃ¼¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤¬Ã»¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥°¡¢³«Êü´¶¤Î¤¢¤ëÁ´ÌÌ¥°¥é¥¹¥¥ã¥Î¥Ô¡¼¤âºÎÍÑ¤·¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡È¸ñ¤Î¤Ü¤ê¡É¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤ä¥·¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥¢¥È¥ê¥à¤Ë¤Þ¤Ç¡¢É÷¤ÎÆ°¤¤ò»ë³Ð¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖRENESIS¡×¤òÅëºÜ¡£
¡¡RENESIS¤Ï¥µ¥¤¥ÉÇÓµ¤¥Ý¡¼¥ÈÊý¼°¤òºÎÍÑ¤·¤¿Åö»þ¤Î¿·À¤Âå¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¤Ç¡¢2003Ç¯ÅÐ¾ì¤Î¡ÖRX-8¡×¤Ç½éºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âçµ¤¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢ÇÓµ¤ÎÌ¤òRX-8¤Î¡Ö650cc¡ß2¡×¤«¤é¡Ö800cc¡ß2¡×¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç®¸úÎ¨¤ä¥È¥ë¥¯¤â¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Nagare¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍÑ¤¤¤ÆÌ¤Íè¤ÎFR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤òÄó°Æ¤·¤¿Âçµ¤¡£
¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¿·À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÑ¤à¤È¤¤¤Ã¤¿Áö¹ÔÀÇ½¤Ø¤Î¾ðÇ®¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¡Öº²Æ°¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤òÄó°Æ¡¦»ÔÈÎ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÂçµ¤¼«ÂÎ¤Ï»ÔÈÎ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥Þ¥Ä¥À¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂçµ¤¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÁö¤ê¤Ø¤Î¾ðÇ®¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£