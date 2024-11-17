¡Ö¸¢ÎÏ¤ò°®¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ïº²¤òÇä¤é¤Í¤Ð¡×´Ú¹ñ¤Î¥Ò¥Ã¥ÈÀ¯¼£±Ç²è¡ØÂÐ³°Èë¡Ù¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ö°Ëâ¤Î¼è°ú¡×¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â¸ø³«Ãæ
¡¡´Ú¹ñ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿±Ç²è¡ØÂÐ³°Èë¡Ù¡Ê¥¤¡¦¥¦¥©¥ó¥Æ´ÆÆÄ¡Ë¤¬º£·î15Æü¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£2023Ç¯1·î¡¢¥½¥¦¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥á¥Ç¥£¥¢»î¼Ì²ñ¸å¤Îµ¼Ôº©ÃÌ²ñ¤Ç¡¢¥¤´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸¢ÎÏ¤ÎËÜ¼Á¤ò¸ì¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£´Ú¹ñ¡¦³ø»³ÆüÊó¤ÎÅö»þ¤Îµ»ö¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ê³ø»³ÆüÊó¤Ï23Ç¯2·î20Æü¤Ëµ»ö¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡¡¡Ö¸Å¤¤½ñÊª¤òÆÉ¤à¤È¡¢¸¢ÎÏ¤ä¿Í´Ö¤ÎÍßË¾¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤Ï¡¢ÀÎ¤âº£¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤â¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸Î®¤ì¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¤´ÆÆÄ¡Ë
¡¡´Ú¹ñ¤Ç¤Ï23Ç¯2·î1Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØÂÐ³°Èë¡Ù¤Ï¡¢ËüÇ¯µÄ°÷¸õÊä¤Î¥Ø¥¦¥ó¤¬´Ú¹ñ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¶ËÈëÊ¸½ñ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢À¯³¦¤òÎ¢¤Çµí¼ª¤ë¥¹¥ó¥Æ¤È¡¢¥®¥ã¥ó¥°¤Î¥Ô¥ë¥É¤ÈßõÎõ¡Ê¤·¤ì¤Ä¡Ë¤ÊÁèÃ¥Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÍÍ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÉñÂæ¤Ï1992Ç¯¤Î³ø»³¡£±Ñ¸ì¤ÎÂêÌ¾¤Ï¡ØThe¡¡Devil釻s¡¡Deal¡Ù¡Ê°Ëâ¤Î¼è°ú¡Ë¤À¡£
¡¡¥¤´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀ¯¼£²È¤òÌÜ»Ø¤¹¿ÍÊª¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢À¯¼£±Ç²è¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±ÑÂê¤Ë¤Ï±Ç²è¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Î¸åÈ¾¤Ç¡Ö¸¢ÎÏ¤ò°®¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ïº²¤òÇä¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤³¤Î±ÑÂê¤ÏËÜºî¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñ²ñµÄ°÷¸õÊä¥Ø¥¦¥ó¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¥Á¥ç¡¦¥¸¥Ì¥ó¡£¡Ö´ÊÃ±¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÏÇº¤à¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥á¥é¤¬²ó¤ë¤È¼«Á³¤Ë±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥Ø¥¦¥ó¤¬ÍßË¾¤ÈÌî¿´¤Î¤¿¤á¤Ëº²¤òÇä¤ë¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£³ø»³½Ð¿È¤Î¥Á¥ç¤Ï¡¢¥®¥ã¥ó¥°¤Î¥Ô¥ë¥É¤ò±é¤¸¤¿¥¥à¡¦¥à¥è¥ë¤¬³ø»³Êý¸À¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡ØÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Í¡£¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥à¼«¿È¤âÊý¸À¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç³°¹ñ¸ì¤ò³Ø¤Ö¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÆÍÁ³¥»¥ê¥Õ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥Á¥çÀèÇÚ¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡À¯¼£¤ÎÎ¢¤Ç°ÅÌö¤¹¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¥¹¥ó¥Æ¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¥¤¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤À¡£¥¤¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¥É¥é¥Þ¡ØºâÈ¶²È¤ÎËöÂ©»Ò¡Ù¤Î¥Á¥ó¡¦¥ä¥ó¥Á¥ç¥ëÌò¤òÏÃÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü±Ç²è¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤¿¤È¤³¤í¡¢¹¬¤¤°Û¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤Î¥Á¥§¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤¬¤·¤Ã¤«¤ê±é¤¸¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¤½¤ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤µ¤é¤Ë¥·¡¼¥ó¤ò¤è¤ê¤è¤¯»Å¾å¤²¤ëÇÐÍ¥¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö±Ç²è¤ò¸«¤Æ¡¢¥Á¥ç¤Î±éµ»ÎÏ¤Ë¼»ÅÊ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ê¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥óµ¼Ô