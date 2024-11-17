ÂæÏÑÂåÉ½¡¢½¬»á¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¡ÆüÊÆ¼óÇ¾¤È¸òÎ®¡¢ÍêÀ¯¸¢½é
¡¡¡Ú¥ê¥Þ¶¦Æ±¡Û¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡ÊAPEC¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤ÎÂæÏÑÂåÉ½¡¢ÎÓ¿®µÁ»á¤Ï16Æü¡¢¥Ú¥ë¡¼¼óÅÔ¥ê¥Þ¤Ç²ñµÄÊÄËë¸å¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î°®¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ä¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÂçÅýÎÎ¤éÂ¿¤¯¤Î¼óÇ¾¤é¤È¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑ¤ÎAPEC»²²Ã¤ÏÍêÀ¶ÆÁÀ¯¸¢²¼¤Ç½é¡£Ãæ¹ñ¤ÏÍê»á¤òÂæÏÑÆÈÎ©ÇÉ¤È¸«¤Ê¤·¤ÆÅ¨»ë¤··³»ö°µÎÏ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÓ»á¤Ï¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ËÂæÏÑ»Ù±ç¤Ø¤Î¼Õ°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Å¬ÀÚ¤Ê»þ´ü¤ËÂæÏÑ¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£