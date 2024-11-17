¹â¶¶¿¿Ëã¡¢80ºÐ¤ÎÉã¡¦¹â¶¶±Ñ¼ù¤Î¼ñÌ£¤Ë¶Ã¤¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¡ª¡©¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¹â¶¶¿¿Ëã¤¬16Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£80ºÐ¤ÎÉã¤ÇÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶±Ñ¼ù¤Î¼ñÌ£¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¿¿Ëã¤Ï±Ñ¼ù¤â°ì½ï¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¡£¡ÖÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤â¸µµ¤¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¤½¤ì¤¬²¿¤è¤ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö80ºÐ¤Ë¤·¤ÆÌ¤¤ÀÃµµæ¿´¤ä¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤ª¾ë¤äÎò»Ë¤ä³¨¤ä½ñ¤äËÜ¤ä¥¯¥¤¥º¤ä¥´¥ë¥Õ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡×¤ÈÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¼ñÌ£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¡ª¡©¤ÈÌµ¼ñÌ£¤Î»ä¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌµ¼ñÌ£¤Î¤ï¤¿¤¯¤·¤«¤éÃ×¤·¤Þ¤¹¤È¼ñÌ£¤¬¤¢¤ëÊýÁ´°÷¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÆÃ¤Ë¿ä¤·³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¿ä¤·¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿ä¤·¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È´êË¾¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£