¡Ú¥Þ¥¤¥ëCS¡Û1ÈÖ¿Íµ¤¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§¡¼¥°4Ãå¤Î¤Ê¤¼¡¡¥ë¥á¡¼¥ë¡Ö¤³¤Îµ÷Î¥¤Ç¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¡Ä¡×
¡¡¡þG1¡¦¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê2024Ç¯11·î17Æü¡¡µþÅÔ¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡½©¤Î¥Þ¥¤¥ë²¦·èÄêÀï¡Ö¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤Ï4ÈÖ¿Íµ¤¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡Ê²´6¡áÃÓ¹¾¡Ë¤¬À©¤·¡¢G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤òÀ©¤·¡¢½é¤Î¥Þ¥¤¥ëÀï¤Ç1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§¡¼¥°¡ÊÌÆ4¡áµÜÅÄ¡Ë¤Ï4Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡µ³¾è¤·¤¿¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ï¿¤Ó¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤Îµ÷Î¥¤Ç¤¤¤Ä¤â¤è¤êÈ¿±þ¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Îµ÷Î¥¤Ç¥ê¥º¥à¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Í¡£¾õÂÖ¤Ï¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¢§¥Þ¥¤¥ëCS¡¡84Ç¯¤ÎÈÖÁÈ²þÊÔ¤È¥°¥ì¡¼¥ÉÀ©Æ³Æþ¤ËÈ¼¤¤¡¢½©¤Î¥Þ¥¤¥ë²¦¤ò·è¤á¤ë¥ì¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Þ¥¤¥é¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ½Õ¤Ï°ÂÅÄµÇ°¡¢½©¤Ï¤³¤³¤¬ºÇÂç¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£