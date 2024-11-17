ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅ´Æ»¹½Â¤Êª¤ò¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª¡Ö¹âÎØÃÛÄéÀ×¡×12·î¤Ë¸½ÃÏ¸«³Ø²ñ¤ò³«ºÅ¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë
¹âÎØÃÛÄé¤Ï¡¢1872(ÌÀ¼£5)Ç¯¤ËÆüËÜ½é¤ÎÅ´Æ»¤¬¿·¶¶¡Á²£ÉÍ´Ö¤Ë³«¶È¤·¤¿ºÝ¡¢¹âÎØ³¤´ß±è¤¤¤Î³¤¾å¤ËÅ´Æ»¤òÁö¤é¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉßÀß¤µ¤ì¤¿Å´Æ»Éß¤Î°ä¹½¤Ç¤¹¡£
2019(Ê¿À®31)Ç¯4·î¡¢ÉÊÀî±Ø²þÎÉ¹©»ö¤ÎºÝ¤ËÀÐ³À¤Î°ìÉô¤¬½ÐÅÚ¤·¡¢È¯·¡Ä´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¹ñ»ËÀ×¡Öµì¿·¶¶Ää¼Ö¾ìÀ×¡×¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢¡Öµì¿·¶¶Ää¼Ö¾ìÀ×µÚ¤Ó¹âÎØÃÛÄéÀ×¡×¤È¤·¤Æ»ËÀ×»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Á¶è¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¹âÎØÃÛÄé¤ò¡ÖÊ¸²½ºâÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¶µ°é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¶µ°éÅª¤Ê»ñ¸»¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢TAKANAWA GATEWAY CITY Âè¶´ü¥¨¥ê¥¢¡Ê5¡¦6³¹¶è¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2024(ÎáÏÂ6)Ç¯9·î18Æü¤«¤éJRÅìÆüËÜ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¹âÎØÃÛÄéÀ×¤Î»ÄÂ¸¾õ¶·Åù¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¹âÎØÃÛÄéÀ×¤Ï°ìÅÙËä¤áÌá¤¹Í½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëä¤áÌá¤·Á°¤Ë¡¢Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿9²Õ½ê¤Î¤¦¤Á1²Õ½ê¡ÊÉý2mÄøÅÙ¤ÎÀÐ³À¡Ë¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡Ö¸½ÃÏ¸«³Ø²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨º£²ó¤Î¸«³Ø²ñ¤Ç¤Ï¡¢¹ñ»ØÄê»ËÀ×ÈÏ°Ï(Âè7¶¶ÎÂÉôÅù)¤ò¸«³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
¼Â»ÜÆü»þ¤Ï2024Ç¯12·î8Æü(Æü)¡¦9Æü(·î) ¸áÁ°9»þ¡Á¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¡£»²²Ã¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎÊý¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Î¤â¤È¤´»²²Ã¤ò¡£¤Þ¤¿²ð½õ¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤ÊÊý¤Ï²ð½õ¼ÔÆ±È¼¤Ç¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÉþÁõ¤Ê¤É¤Ï¡ÖÊâ¤¤ä¤¹¤¯¡×¡Ö±ø¤ì¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×¤â¤Î¤ò¤´ÃåÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ÓÅ·¤Ê¤É¤ÇÃæ»ß¡¦½ç±ä¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¹Á¶èÎ©¶¿ÅÚÎò»Ë´Û¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê²èÁü¡§¹Á¶è¡Ë