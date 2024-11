【モデルプレス=2024/11/17】俳優の古屋呂敏が11月17日、自身のX(旧Twitter)を更新。THE RAMPAGEの長谷川慎の父が務める美容院を訪れたことを報告した。2人は、MBS/TBSドラマイズム『恋をするなら二度目が上等』で共演し、“ろびまこ”の愛称で人気を集めるほど。今回の投稿では「本当に行っちゃった まこっちゃんパパ、ありがとう!!」と美容師であることで知られる長谷川の父親のもとを訪れたことを報告した。

本当に行っちゃった



まこっちゃんパパ、ありがとう!!



Finally had my hair cut.

Nice to meet you

@makoto_lo_olzzz ‘s dad!!#恋二度 #まこパパ #舞台挨拶前にも行こうと pic.twitter.com/QZHFnA0T5Y