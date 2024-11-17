Á°ß·Í§ºî»á¡¢¥«¥Ö¥¢¥ó¥É¤Ï¡È¤¦¤µ¤ó½¤¤¡É¤ËÍ¾Íµ¤ÎÂÐ±þ¡ÖºÇ¹â¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°áÎÁÉÊÄÌÈÎÂç¼ê¡ÖZOZO¡×ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¼Â¶È²È¡¦Á°ß·Í§ºî»á¡Ê48¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«¿È¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥«¥Ö¥¢¥ó¥É¡×¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Á°ß·»á¤Ï1Æü¤Ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥«¥Ö¥¢¥ó¥É¡×¤òÈ¯É½¡£¡Ö¡¦ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¡¦¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¡¦¥Í¥Ã¥È²óÀþ¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡¡¤³¤ì¤é¤Î¤É¤ì¤«¤ò¥«¥Ö¥¢¥ó¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç³ô¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥«¥Ö¥¢¥ó¥É¤Ï½é´ü¤Î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤¯¤é¤¤¸Õ»¶½¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢Á°ß·»á¤Ï¡ÖºÇ¹â¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Åú¤¨¹ç¤ï¤»¤Ï¿ôÇ¯¸å¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊÖ¤·¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐZOZO¤Î»þ¤â»¶¡¹¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤ÇÉþÇä¤ë¤Ê¤ó¤Æ¸Õ»¶½¤¤¤·µ¶Êª¤Ã¤Ý¤¤¤·Çä¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£