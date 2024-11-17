Æ»Ï©Ëä¤á¿Ô¤¯¤¹¼«Å¾¼Ö¡¢³ØÀ¸¤ÎÌë´Ö½¸ÃÄ¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤Ë¿À·Ð¤È¤¬¤é¤»¤ëÀ¯ÉÜ¡¡Ãæ¹ñ
¹á¹Á¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÈà¤é¤ÏÎä¤¨¹þ¤à¿¼Ìë¤Ë£µ£°¥¥í¶á¤¯¤â¥Ú¥À¥ë¤ò¤³¤®¡¢Âçµó¤·¤Æ²¡¤·´ó¤»¤ë¡£¥Ð¥¤¥¯¥·¥§¥¢¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÃæ¹ñÃæÉô¡¦²ÏÆî¾Ê¤ÎÅ¢½£»Ô¤«¤é»ËÀ×¤È¾®äÆÊñ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë³«Éõ»Ô¤òÌÜ»Ø¤¹Ìë´Ö¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡£¸½ÃÏ¤Î³ØÀ¸¤Î´Ö¤Ç°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¤³¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢´Ñ¸÷Â¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹ÃÏ¸µ¼«¼£ÂÎ¤âÅö½é¤Ï¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¤¢¤Þ¤ê¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ë¼ê¤¬ÄÉ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢Åö¶É¤Ï·Ù»¡¤òÇÛÈ÷¤·¤¿¤ê¼«Å¾¼Ö¥ì¡¼¥ó¤òÊÄº¿¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÇ®¶¸¤òÍÞ¤¨¤è¤¦¤ÈÌöµ¯¤Ë¤Ê¤ë¡£²¿ËüÂæ¤â¤Î¼«Å¾¼Ö¤Î¤¿¤á¤ËÎ¾»Ô¤ò·ë¤Ö¸òÄÌ¤Ï¥Þ¥Ò¾õÂÖ¡£³«Éõ»Ô¤Ç¤Ï¾è¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¼«Å¾¤Î»³¤¬Æ»Ï©¤ò¤Õ¤µ¤®¡¢Å¢½£»Ô¤ÎÄÌ¶ÐµÒ¤Ïµ¢Âð¤Ë»È¤¦¼«Å¾¼Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¡£
Åö¶É¤Ï¸òÄÌ¤ÎÍð¤ì¤È°ÂÁ´¾å¤Î·üÇ°¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¼«Á³È¯À¸Åª¤Ê½¸²ñ¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤À¤¬ÃÏ¸µÅö¶É¤òÆ°ÍÉ¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÀª¤Î³ØÀ¸¤¬Æ°°÷¤µ¤ì¡¢ÁÈ¿¥²½¤µ¤ì¤Æ¸ø¤Î¾ì¤Ë½¸·ë¤¹¤ë¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¼ã¼Ô¤Î±¿Æ°¤ÈÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤È¤ÎÎò»ËÅª¤Ê´Ø·¸¤ä¡¢ÂÎÀ©¤Î°ÂÄê¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¡£
£¸Æü¶âÍË¤ÎÌë¡¢Î¾»Ô¤ò·ë¤Ö´´ÀþÆ»Ï©¤ÎÅ¢³«ÂçÆ»¤Ï¡¢·Ù»¡¤¬Ãá½ø¤òÊÝ¤È¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££Ó£Î£Ó¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«Å¾¼Ö¤¬£µ¼ÖÀþ¤òÁ´¤ÆËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¶è´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÅ¢½£¡¢³«Éõ¤ÎÎ¾»Ô¤¬¼«Å¾¼Ö¤òÁË»ß¤·¤è¤¦¤ÈÅ¢³«ÂçÆ»¤Î¼«Å¾¼Ö¥ì¡¼¥ó¤òÊÄº¿¤·¤¿¡£
Å¢½£»Ô¤Î¥Ð¥¤¥¯¥·¥§¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹£³¼Ò¤Ï¶¦Æ±À¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¡¢Å¢½£»Ô¤«¤é½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¼«Å¾¼Ö¤ò¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
³ØÀ¸¤¬£Ó£Î£Ó¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¾ðÊó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Å¢½£»Ô¤Ç¤Ï³ØÀ¸¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°»²²Ã¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤òÀ©¸Â¤·¤¿¥«¥ì¥Ã¥¸¤äÂç³Ø¤â¤¢¤ë¡£
¼«Á³È¯À¸Åª¤Ê¼ã¼Ô¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ï¡¢À¯¼£À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤Ë¿¼¤¤µ¿Ç°¤òÊú¤«¤»¤ë¡£
£±£¹£¸£¹Ç¯½Õ¡¢ËÌµþ¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅ·°ÂÌç¹¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÌ±¼ç²½Í×µá±¿Æ°¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·³¤Ë¤è¤ëÎ®·ì¤ÎÃÆ°µ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
£²£°£²£²Ç¯¡¢½¬¶áÊ¿¡Ê¥·¡¼¥Á¥ó¥Ô¥ó¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤Î¸·³Ê¤Ê¿··¿¥³¥í¥Êµ¬À©¤Ë¹³µÄ¤·¤ÆÃæ¹ñ¤ÎÂçÅÔ»Ô¤äÂç³Ø¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¼ã¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·³«Éõ»Ô¤Ø¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤ËÀ¯¼£ÅªÆ°µ¡¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£Ãæ¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¹ñ´ú¤ò·Ç¤²¤¿¤ê¹ñ²Î¤ò¸ý¤º¤µ¤ó¤À¤êÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò¶«¤ó¤À¤ê¤¹¤ë³ØÀ¸¤â¤¤¤Æ¡¢°ì¿Í¤ÏÂæÏÑÅý°ìÍ×µá¤Î²£ÃÇËë¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÃ±½ã¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
»Ï¤Þ¤ê¤Ïº£Ç¯£¶·î¡£¿¼Ìë¤Ë¾®äÆÊñ¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿Å¢½£»Ô¤Î½÷»ÒÂç³ØÀ¸£´¿Í¤¬¡¢¥·¥§¥¢¥Ð¥¤¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ³«Éõ»Ô¤Ø¾×Æ°Åª¤ÊÎ¹¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÎ¹¤¬¤¿¤Á¤Þ¤ÁÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤Í¤¹¤ëÅ¢½£»Ô¤Î³ØÀ¸¤¬·ãÁý¡£¡ÖÅ¢½£¤«¤é¥·¥§¥¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ³«Éõ¤ÇÄ«¿©¤ò¡£ÀÄ½Õ¤È¤Ï³Ú¤·¤à¤³¤È¡¢Ç®¶¸¤¹¤ë¤³¤È¡¢Ìµ¸Â¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡×¡£¤½¤ó¤Ê³ØÀ¸¤ÎÅê¹Æ¤Ï£²£µËü¶á¤¤¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¤¿¡£
³«Éõ»Ô¤Ï¤³¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤¸¤Æ´Ñ¸÷µÒ¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤Ø¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤òÌµÎÁ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ³ØÀ¸¤¿¤Á¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£
¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤â³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÎ¹¤ò¡ÖÀÄ½Õ¤Î¾ðÇ®¡×¤ÎÉ½¤ì¤È¾Þ»¿¤·¤¿¡£
¡Ö¹Ô¤¯ÅÓÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£´ú¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê²»³Ú¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤¦¿Í¤â¤¤¤¿¡×¡£²ÏÆîÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤Ï¿ÍÌ±ÆüÊó¡Ê±Ñ¸ìÈÇ¡Ë¤Ë¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾å¤êºä¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¸ß¤¤¤ò·ãÎå¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Æ±»Ö¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡×
¤È¤³¤í¤¬Ìë´Ö¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤Îµ¬ÌÏ¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢Â¾ÅÔ»Ô¤Ë¤â¹¤¬¤ê»Ï¤á¤ë¤È¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬°ìÅ¾¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ç®¶¸¤ä¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬³«Éõ»Ô¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ½»Ì±¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈóÆñ¤¹¤ëÀ¼¤ä¡¢ÃÏ¸µ¼«¼£ÂÎ¤¬¤³¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¿ä¾©¤¹¤ë°ÊÁ°¤Ë³ØÀ¸¤ÎÂçÎÌÎ®Æþ¤ËÈ÷¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢²¿»þ´Ö¤â¤«¤±¤Æ³«Éõ»Ô¤Ø½Ð¤«¤±¤ëÆ°µ¡¤ÏÃ±½ã¤Ê³Ú¤·¤ß¤À¤±¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£·Êµ¤¤¬¸ºÂ®¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢½¢¿¦¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤äÉÔ³Î¼Â¤ÊÌ¤Íè¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤Ò¤È»þ¤È¤¹¤ë³ØÀ¸¤â¤¤¤ë¡£
ºÇ½ª³ØÇ¯¤Î½÷»Ò³ØÀ¸¤Ï¹ñ±Ä»æ¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢½¢¿¦³èÆ°¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¡ÖÄì¤Ê¤·¤Î·ê¡×¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ç¤³¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢£±£±·î£³Æü¤ËÍ§¿Í¤È³«Éõ»Ô¤ØÌë´Ö¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¡£
¡ÖÌë´Ö¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤ÏËÁ¸±¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦½÷»Ò³ØÀ¸¤Ï¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿¤êÍ§Ã£¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÉÔ°Â¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¼«Å¾¼Ö¤ò¤³¤®Â³¤±¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¡¢¤â¤¦¸½¼Â¤Ë¤ÏÌá¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£