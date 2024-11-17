ÃÓÇÈ»ÖÇµ¡¡¡Ö200ËÜ¤¯¤é¤¤¡×É×¡¦ÃæÈø¤µ¤ó¤Î¡È¤Í¤¸¤Í¤¸¡É¥¹¥È¡¼¥ë¡¡¡Ö»È¤ª¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¹¤²¤ë¤È¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÃÓÇÈ»ÖÇµ¡Ê69¡Ë¤¬17Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÆüÍË¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡ÊÆüÍË¸å1¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£5·î16Æü¤Ë¿´ÉÔÁ´¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿É×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃæÈøÉË¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯81¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×ÂÀÅÄ¸÷¤«¤é¡ÖÃæÈø¤µ¤óËÜÅö¤Ë¡¢»ÖÇµ¤µ¤ó¤È¡¢¡È½ª³è¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò´ñÎï¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢½ª³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿ÃÓÇÈ¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃæÈø¤µ¤ó¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¡È¤Í¤¸¤Í¤¸¡É¥¹¥È¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢¡Ö200ËÜ¤¯¤é¤¤¡×¤ÈËÜ¿ô¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ì¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤¹¤´¤¯ÄË¤à¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉáÄÌ¤Ë¥Õ¥ï¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ì¤ÐÄË¤Þ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Í¤¸¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¡¢½÷Êª¤Î¥¹¥È¡¼¥ë¡¢¥·¥ç¡¼¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤®¤å¡¼¤Ã¤Æ¤Í¤¸¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥Ô¥ó¥Þ¥¤¥¯¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤³¤Ç·ê³«¤¤¤Æ¤Æ¡Ä¡£»ä¤¬¥·¥ç¡¼¥ë¤Ç»È¤ª¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¹¤²¤ë¤È¡¢·ê¤¬¡¢Ãî¿©¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£