ÉðÆ»´Û¸ø±é¤«¤é¤ï¤º¤«£´Æü¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼£³¿Í²ò¸Û¡Ä¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬Âç±ê¾å¡¡²áµî¤Ë¤â²ò¸ÛÁûÆ°¤Ç¥Õ¥¡¥ó¡Ö¼ºË¾¤·¤¿¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ê£á£í£ó£Ã£ï£ì£ì£å£ã£ô£é£ï£î¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ìµÜºÌ²Æ¡¢Âç¾ì·ë½÷¡¢¿À³Ú¸Õ²»¤Î£³¿Í¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££±£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ä¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ø¼°£Ø¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°£Ø¤Ç¤Ï¡Ú½ÅÍ×¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡Ö¸½ºß¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤È¤½¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢²¼µ¤ËÆâÍÆ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ëº£²ó¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÝ¸î¼ÔÍÍ¡¢ÊÛ¸î»Î¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤òÀß¤±¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤Ë±è¤Ã¤¿È½ÃÇ´ð½à¤Ç¤Î·ëÏÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢°ìµÜ¡¢Âç¾ì¡¢¿À³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÆüÉÕ¤±¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡°ìµÜ¤ÈÂç¾ì¤Î£²¿Í¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îà¤Ä¤Ê¤¬¤êá¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë²èÁü¤Ê¤É¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤ª¤êÂç¤¤¯±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ìµÜ¤Ë¤Ï¡Ö·ÀÌó°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¹Ô°Ù¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âç¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Ï²èÁü¤Î¾õ¶·¤Ï¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþÁ°¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯»ö¤Ç¤Î¿®Íê²óÉü¤¬Æñ¤·¤¤»Ý¤È¡¢ËÜ¿Í¤è¤ê¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¼Âà¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜÆüÉÕ¤±¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¿À³Ú¤Ï¡Öº£²ó¤Î¾õ¶·¤òÀººº¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç·ÀÌó°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢£²£²Ç¯¤Ë¤â¡Ö½ÅÍ×¤Ê°ãÈ¿¹Ô°Ù¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼£´Ì¾¤òÃ¦Âà¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤é¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢º£·î£±£²Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇºÆ¤Ó¤ÎÁûÆ°È¯³Ð¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥É¥ó°ú¤¡×¡Öµö¤·¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÎã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤ËÌµÍý¡×¡Ö¼ºË¾¤·¤¿¤ï¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´ÉÍý¤æ¤ë¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª³ºÅö²èÁü¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ð£å£å£ì¡¡£ô£è£å¡¡£Á£ð£ð£ì£å¡×¤Î¾®ÅÄ³ÀÍºé¤È¸«¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾®ÅÄ³À¤â£±£¶ÆüÉÕ¤±¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¡¢¹ß³Ê½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£