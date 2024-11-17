²£»³¥ë¥ê¥«¡¢ÂÀ¤â¤â¸«¤¨¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô¤Î¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¡¡¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¤¤ì¤¤¡×Àä»¿
¸µ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¡ª¡ª¡ª¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¶¥ÇÏÈÖÁÈ¤ÎMC¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î²£»³¥ë¥ê¥«¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤¬2024Ç¯11·î14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿¥é¥¦¥ó¥É¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×
²£»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¤Ê¤ªÇÏ¤Á¤ã¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¥´¥ë¥Õ¤Ø¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤à¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£
ÇÏ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤é¤·¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï......¡£¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥«¥Ð¡¼¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ü¡¼¥ëÆþ¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¼Ç¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈÃÖ¤¯¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¥ì¡¼¥¹¤ÇÁö¤ë»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÇÏ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î»þ¤Ï¤Þ¤ÀÃÈ¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤â¤¦¥Ë¥Ã¥È¤Î»þ´ü¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÁá¤¯¤Þ¤¿¥é¥¦¥ó¥É¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤Î¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤òÃåÍÑ¡£ÀÖ¤¤Ë¹»Ò¤òÈï¤ê¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò¤¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤â¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥´¥ë¥Õ¤â¾å¼ê¤Ç¥¢¥¤¥Æ¥à²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥ë¥ê¥«¤µ¤ó¡¢¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¤¤ì¤¤¤è¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡ª¡ª¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¥¦¥§¥¢¤ª»÷¹ç¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£