»³ºê¸¿Í¼ç±é¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥Þ£× ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×Æó³¬Æ²¡ÊÌø½ÓÂÀÏº¡Ë¤ò½±¤¦¿·¤¿¤ÊÈá·à!?
¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥Þ£× ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ¡½ËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥ÊÔ¡½¡×Âè£·ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡ÊC¡ËÌîÅÄ¥µ¥È¥ë¡¿½¸±Ñ¼Ò ¡ÊC¡Ë2024 WOWOW
»³ºê¸¿Í¼ç±é¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥Þ£× ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ¡½ËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥ÊÔ¡½¡×¤¬¡¢WOWOW¤ÇÆÈÀêÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Ãæ¡£17Æü¤è¤ë10»þ¤«¤éÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÂè£·ÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥Þ£× ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ¡½ËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥ÊÔ¡½¡×Âè£·ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô2900ËüÉôÄ¶¤ÎÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¸¶ºî¤Î¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¡£±Ç²è¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±ÃÆ¤òWOWOW¤ÇÆÈÀêÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡£ËÜºî¤Ï¡¢ÌÀ¼£Ëö´ü¤ÎËÌ³¤Æ»¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤¯¡¢¥¢¥¤¥Ì¤ÎËäÂ¢¶â¤ò½ä¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Áê¤Þ¤ß¤¨¤ëËÁ¸±³è·à¡£±Ç²èÈÇ¤Ë°ú¤Â³¤»³ºê¸¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»³ÅÄ°ÉÆà¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢ÌðËÜÍªÇÏ¡¢¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡¢Ìø½ÓÂÀÏº¡¢ÂçÃ«Î¼Ê¿¡¢¾¡Ìð¡¢ÌÚ¾ì¾¡¸Ê¡¢ÂçÊýÈå¼Ó»Ò¡¢°æ±º¿·¡¢¤½¤·¤Æ¶ÌÌÚ¹¨¡¢´Ü¤Ò¤í¤·¤é¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤¬Â³Åê¡£ËäÂ¢¶â¤Î¤¢¤ê¤«¤ò¼¨¤¹¡È»ÉÀÄ¿ÍÈé¡Ê¤¤¤ì¤º¤ß¤Ë¤ó¤Ô¡Ë¡ÉÁèÃ¥Àï¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜ³Ê²½¡£
¿·¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤ÏÃÓÆâÇîÇ·¡¢¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¡¢ºù°æ¥æ¥¡¢±öÌî±Íµ×¡¢ÃæÀîÂç»Ö¡¢ËÌÂ¼°ìµ±¤éÇÐÍ¥¿Ø¤¬½¸·ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³ÆÏÃ¤´¤È¤Ë¥¯¥»¼Ô¤¾¤í¤¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡ª¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢±Ç²èÈÇ¤Ë°ú¤Â³¤ACIDMAN¡¢¤½¤·¤Æ[Alexandros]¡¢&TEAM¡¢¿À¤Ï¥µ¥¤¥³¥í¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤¡¢GLIM SPANKY¡¢THE SPELLBOUND¡¢¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼¡¢Ì¾Ìµ¤·Ç·ÂÀÏº¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È£¸ÁÈ¤¬³ÆÏÃ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¶Ã¤¤Î»Å³Ý¤±¤â¡£
Âè£±ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö±Ç²èÈÇ¤ÈÆ±¤¸¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç´¶Æ°¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¤¢¤È£¸ÏÃÊ¬¤â´Ñ¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¶½Ê³¤·¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¥Ã‼Á´ 9 ÏÃ¤ÇÉÁ¤¯ÁÔÂç¤ÊÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎËë³«¤±¤Ë¡¢´¿´î¤È¶½Ê³¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£Âè£²ÏÃ°Ê¹ß¤â¡¢£Ø¤Ç¤Ï´ØÏ¢¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬Ëè½µ¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ëè½µÆüÍËÌë¤ÎSNS¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Âè£±ÏÃ¤Ï WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¢WOWOW¸ø¼°YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£¤Ê¤ª¡¢WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç¤ÏºÇ¿·ÏÃ¡ÊÂè£¶ÏÃ¡Ë¤Þ¤Ç¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ¡£Âè£·ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤Ë¤âÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£Ìë10»þ¤è¤êÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤È¤Ê¤ëÂè£·ÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÚÂè£·ÏÃ¡Ö¤Þ¤¬¤¤¤â¤Î¡×¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Û
ÅÚÊý°ìÇÉ¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¤ë¿ù¸µ¤¿¤Á¡£ÅÚÊý¡Ê´Ü¤Ò¤í¤·¡Ë¤È½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¿ù¸µ(»³ºê¸¿Í)¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤³¤«¤Ç¸«³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¤ÈÆ¬¤ò¤Ò¤Í¤ë¡£Èø·Á(âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ)¤âµï¹ç¤ï¤»¡¢¾ì¤Ï°ì¿¨Â¨È¯¾õÂÖ¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¹¾ÅÏ³¤Î¹©Ë¼¤Çµ¶Êª¤Î»ÉÀÄ¿ÍÈé¤òÈ½ÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ê³Ý¤«¤ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾Úµò±£ÌÇ¤ò¿Þ¤Ã¤¿Âè¼·»ÕÃÄ¤ÎÊ¼»Î¤¿¤Á¤ËÊñ°Ï¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ì»þµÙÀï¤·¤¿ÌÌ¡¹¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Þ¤ºÂè¼·»ÕÃÄ¤È±þÀï¤·¡Ä¡Ä¡£°ìÊý¤½¤Îº¢¡¢¥³¥¿¥ó¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ã«³À(ÂçÃ«Î¼Ê¿)¤Ï¡¢¥¢¥·¥ê¥Ñ(»³ÅÄ°ÉÆà)¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¿¥¤¥ó¥«¥é¥Þ¥Ã(¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó)¤È½Ð²ñ¤¦¡£¡Ê¢¨¥¢¥·¥ê¥Ñ¤Î¡Ö¥ê¡×¤Ï¾®Ê¸»ú¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡Ê¢¨¥¤¥ó¥«¥é¥Þ¥Ã¤Î¡Ö¥é¡×¤Ï¾®Ê¸»ú¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¢£ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¡ËÅÚÊý°ìÇÉ¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¡¢°ì¿¨Â¨È¯!!
ÅÚÊý¤È±ÊÁÒ¡¢Ã«³À¤Î²áµî¡Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î²òÁüÅÙ¤¬¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£ÅÚÊý°ìÇÉ¤ÈÁø¶ø¤¹¤ë¿ù¸µ¡£¤É¤³¤«¤Ç¸«³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤ë¿ù¸µ¤À¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÅÚÊý¤ÈÌ©ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿ÇòÀÐ¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¹Ô°Ù¤¬¥Ð¥ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´Î¤òÎä¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¡Ä¡£¤³¤ÎÁø¶ø¤¬¡¢¶â²ôÁèÃ¥Àï¤Ë¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Èµ´¤ÎÉûÄ¹¡ÉÅÚÊý¤é¤Î¿·ÀñÁÈ¤È¡¢°ìÅÙ¤ÏêÖ¤òÊ¬¤±¤¿±ÊÁÒ¡£°ìÂÎ¡¢Èà¤é¤Î´Ö¤Ë¤½¤ÎÀÎ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Æó¿Í¤Î²óÁÛ¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ç³î¤ÄÉð»Î¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¶»¥¢¥Ä¤Ê¾ìÌÌ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Âè£·ÏÃ¤ÏºÆ¤ÓÃ«³À¤Ë¤â¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡£½©ÅÄ¸©°¤¿Î¤Î¥Þ¥¿¥®¤Î²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ã«³À¤Ï¡¢¤Ê¤¼Âè¼·»ÕÃÄ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡©203¹âÃÏ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ò´Þ¤àÈà¤Î²áµî¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¸å¡¹¡¢Ã«³À¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ëÅ·³¶¸ÉÆÈ¤Î¥¢¥¤¥Ì¤Î¾¯Ç¯¡¦¥Á¥«¥Ñ¥·¡ÊÀÄÌÚÑà¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¡£²áµî¤Î·Ð¸³¤ä¥³¥¿¥ó¤Ç¤ÎÎÅÍÜÀ¸³è¤ò·Ð¤Æ¿·¤¿¤ÊÀ¸¤Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÃ«³À¤Î»Ñ¤â¡£¢£ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£²¡Ë¤¢¤ÎÌ¾²è¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤ä¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¡ªÆó³¬Æ²¤Ë¿·¤¿¤ÊÈá·à¤¬¡Ä!?
ºîÉÊÃæ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¡£Âè£·ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¹¾ÅÏ³Å¡¤Ç¤Î¿©»ö¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¤ÎÌ¾²è¡ÖºÇ¸å¤ÎÈÕ»Á¡×¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¸¶ºî¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¹½¿Þ¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿Àº¹ª¤Ê¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤òºÆ¸½¡£¤Û¤«¤Ë¤â¹¾ÅÏ³Å¡¤Ç¤Ï¡¢ÅÚÊý¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÆó³¬Æ²¤ä¡¢Âè¼·»ÕÃÄ¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ëÈø·Á¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ù¸µ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ë¸«¤»¾ì¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¢£ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£³¡ËÂè£·ÏÃ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼¡ÖSkeletonize!¡×
1998Ç¯¡¢¥Û¥ê¥¨¥¢¥Ä¥·¡ÊVo¡õG¡õKey¡Ë¤È¥Ê¥«¥ä¥Þ¥·¥ó¥Ú¥¤¡ÊDr¡Ë¤Î£²¿Í¤Ç»ÏÆ°¤·¡¢2003Ç¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Æü¸þ½¨ÏÂ¡ÊB¡Ë¡¢2008Ç¯¤Ë¤ÏÂç»³½ã¡ÊG¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Å´ÊÉ¤Î£´¿ÍÊÔÀ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼¡£±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Î·à¾ì¸ø³«¸å¡¢¤¹¤°¤Ë±Ç²è´Û¤Ç´Õ¾Þ¤·¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÀ¸¡¹¤·¤¯±ÇÁü²½¤·¤¿Èþ½Ñ¤ÈÇÐÍ¥¿Ø¤ÎÌò¤ËÂÐ¤¹¤ëº²¤Î¹þ¤â¤Ã¤¿±éµ»¤Ë¶½Ê³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Û¥ê¥¨¤¤¤ï¤¯¡¢Âè 7 ÏÃ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òºÌ¤ë¡ÖSkeletonize!¡×¤Ï¡¢²áµî¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ç¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¡£¡Ö³Ú¶Ê¤ÎÎÏ¤ÇºîÉÊ¤Ëº²¤ò¹þ¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¡£