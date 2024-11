睡眠不足が続くと免疫が低下し、細菌やウイルスなど病原体に対する防衛力と抵抗力が弱くなり、感染症にかかりやすくなります(写真:C-geo/PIXTA)

「寝ても疲れがとれない」「眠りが浅い」など、睡眠に関する悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。今はタイパ、コスパが極端に重視される時代ですが、精神科医で、早稲田大学睡眠研究所所長の西多昌規さんは、「人生で眠っている時間は決して無駄な時間ではない」と断言します。

本稿では、しっかり寝ることがどれほど大事なことなのかについて、西多さんの著書『眠っている間に体の中で何が起こっているか』より一部抜粋、3回にわたって紹介します。

免疫力が低下すると風邪を引きやすい

免疫を高める生活習慣として、質の良い十分な睡眠が大切であるといわれます。間違いではなく、睡眠不足が続くと免疫が低下し、細菌やウイルスなど病原体に対する防衛力と抵抗力が弱くなり、感染症にかかりやすくなります。

睡眠不足によって感染症にかかりやすくなることを示すデータは、たくさんあります。

ラットを2〜3週間まったく眠らせないと死んでしまいますが、死亡したラットを解剖すると、全身性の細菌感染が見られました4。人間の病名では、細菌が全身に回って死亡する「敗血症」にあたります。

おそらく眠らせないことで、免疫防御システムが崩壊状態となり、普段ならばなんでもない細菌に対して脆弱になってしまったためと考えられます。

人間の場合でも、睡眠不足になると、ウイルス感染から風邪をひきやすくなることがわかっています。

アメリカ、カリフォルニア大学サンフランシスコ校の研究グループは、人間に風邪ウイルスであるライノウイルスを実際に感染させる実験を行いました。164人の実験参加者が、5日間ホテルの中に隔離され、点鼻薬を用いて風邪のウイルス(ライノウイルス)の混じった点鼻液をさして、ウイルスに感染させられました。

倫理・安全面でもチャレンジングな研究ですが、実験報酬が1000ドルだったので、軽い風邪ならばかかってもいいという人はいたのでしょう。

念のためですが、ウイルスと濃厚に接した人全員が、風邪症状を発症するわけではありません。ちゃんと免疫が機能して、ウイルスを撃退して、何も症状が出ずケロリとしているのが理想的です。

ウイルスに感染する前に、1週間の睡眠時間を信頼性の低い自己申告ではなく、活動量計というウェアラブル機器で調べています。

睡眠不足の人ほど風邪をひきやすい

この風邪ウイルス感染前の睡眠時間と、風邪症状出現との関係を調べました。結果は明らかで、夜間の平均睡眠時間が5時間以下の睡眠不足の人は、7時間眠った人と比べて、4.5倍多く風邪にかかり、風邪症状が出やすいことが示されました5(※外部配信先ではグラフを閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください)。





以上、風邪をひくと眠くなる、あるいは睡眠不足だと風邪をひきやすくなるなど、誰でも経験があるようなことを紹介しました。睡眠と感染症との間には、相互関係があることは間違いないようです。

そのメカニズムを検証する前に、免疫で生じる重要な生体反応「炎症」について、知っておく必要があります。鼻炎や咽頭炎、扁桃炎など、「炎」のつく病気で生じている、あの反応です。

人間がウイルス感染すると、睡眠はどうなるかの話です。風邪をひいたときの経験を思い出しながら、読んでみてください。

先に、ウイルス入りの点鼻薬をつけさせた実験を紹介し、睡眠時間が短い人ほど風邪にかかりやすいことを紹介しました。この実験と似ていますが、人間に風邪ウイルスをわざと感染させて睡眠を調べた、これまた危なっかしい研究があります。

風邪をひくと睡眠の質はどうなる?

アメリカ、デトロイトのヘンリー・フォード病院で行われた実験では、ライノウイルス23型を人にわざと感染させて、風邪症状が起きていたときの睡眠を睡眠ポリグラフで記録しました。

結果として、風邪で伏せっているときは、総睡眠時間が短くなり、睡眠効率〔註9〕が悪くなるなど、睡眠の悪化が見られました9。

風邪をひくとだるくなって眠くなり、体を横にするには都合の良い状態にはなりますが、元気なときのような満足度の高い睡眠はとれなくなるようです。

たしかに、風邪をひいたときは眠くはなりますが、途中で何度も目が覚めるなど、健康なときのようなぐっすりと、疲れがとれるような睡眠ではありません。

おそらく、発熱や痛みなどで睡眠が妨害され中途覚醒が多いことが原因として考えられます。何より、深夜の睡眠中は低い値であるはずの深部体温が、発熱によって高い温度で維持されてしまうことは、睡眠にとってはマイナス要因です。





人間の場合は、軽い風邪など炎症反応が比較的軽度のときは、わたしたちが休息できてかつ細胞が修復できるようノンレム睡眠が増加します。また、発熱を促進し免疫反応を高めるために、体温を下げるレム睡眠が抑制されます10。

免疫がちゃんとはたらくように、睡眠も調節されるわけです。

ただし、感染症が重症化してしまい、体の消耗が激しい場合には、ノンレム睡眠もレム睡眠も減少します。痛みや発熱だけでなく、さまざまな異常によって、ぐっすり眠るどころではなくなってしまうのでしょう。

たとえば細菌が全身に回って、免疫でも手に負えず非常に危険な状態になる敗血症では、高熱による意識混濁、呼吸困難なども生じます。こんな状態では、ぐっすり快眠どころではないことは、推察できます。



[註9]睡眠効率とは、ベッドの中にいる時間と実際に眠っている時間の比率をいう。たとえば8時間ベッドの中にいたとしても、正味6時間しか寝ていなかったとすれば、睡眠効率は「6÷8×100=75%」となる。もちろん、睡眠効率は100%に近いほど望ましい。



