ÅìÂç½é¤ÎÎÏ»Î¤Ç¡¢¿·Ëë²¼¡¦¿Ü»³¤¬£±ÈÖÁêËÐ¤«¤é£´Ï¢ÇÔ¤ÇÉé¤±±Û¤·¡¡¡ÖÁê¼ê¤¬¶¯¤¤¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Á°¤Ë¹¶¤á¹þ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¢¡ÂçÁêËÐ¡¡¢¦¶å½£¾ì½ê£¸ÆüÌÜ¡Ê£±£·Æü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÅìÂç½é¤ÎÎÏ»Î¤Ç¡¢ÅìËë²¼£³£´ËçÌÜ¡¦¿Ü»³¡ÊÌÚÀ¥¡Ë¤¬¡¢ÅìËë²¼£³£°ËçÌÜ¡¦Ä«Çµ¼ã¡Ê¹âº½¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢º£¾ì½ê¤ÎÉé¤±±Û¤·¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¡¢Áê¼ê¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÆÍ¤²¡¤·¤Ç¹¶¤á¹þ¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÁê¼ê¤Î¤¤¤Ê¤·¤ËÅÚÉ¶¤ò³ä¤Ã¤¿¡£Êª¸À¤¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢·³ÇÛ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡£¡ÖÎ©¤Á¹ç¤¤¤ÎÊÑ²½¤ÏÆ¬¤Ë¤¢¤Ã¤Æ»Ä¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤â¹¶¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¤ÎËë²¼¤Ç¤Î£´ÈÖ¤ò½ª¤¨¤Æ¡ÖÁê¼ê¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Á°¤Ë¹¶¤á¹þ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÎÏ¤Îº¹¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éé¤±±Û¤·¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È£³ÈÖ´èÄ¥¤ë¤À¤±¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£