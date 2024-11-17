½»Ì±¤¬·Ù»¡´±½±·â¡Ä13Ëü¿Í¥Ç¥â¤¬Ë½ÅÌ²½¡¡220¿Í°Ê¾å»àË´¤Î ¡Èº£À¤µªºÇ°¤Î¹¿¿åÈï³²¡É¤ÇÀ¯ÉÜÂÐ±þ¤ËÉÔËþ¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Ç¡¢½»Ì±¤é¤¬·Ù»¡´±¤ËµÍ¤á´ó¤ë»Ñ¤¬¥«¥á¥é¤Ë¤È¤é¤¨¤é¤ì¤¿¡£
10·î¤Ëµ¯¤¤¿Âç±«Èï³²¤Ç¡¢½£À¯ÉÜ¤¬12»þ´ÖÃÙ¤ì¤Æ·ÙÊó¤òÈ¯Îá¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢Ìó13Ëü¿Í¤Î½»Ì±¤¿¤Á¤¬ÅÜ¤ê¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥Ç¥â¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
Âç±«¤Ç¤Ï220¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù´±¤Ë¥¤¥¹Åê¤²¤Ä¤±¡ÄÅÜ¤ì¤ë½»Ì±¤¿¤Á
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Î»ÔÄ£¼Ë¹¾ì¤Ç9Æü¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤ËµÍ¤á´ó¤ë·²½¸¤Î»Ñ¤À¡£
ËÉ¸îÉþ¤òÃåÍÑ¤·¤¿·Ù»¡´±¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë¸å¤º¤µ¤ê¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÆü¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìó13Ëü¿Í¤â¤Î½»Ì±¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¥Ç¥â¤ÎÍÍ»Ò¤À¡£
½»Ì±¤é¤Ï¥¤¥¹¤òÅê¤²¤ë¤Ê¤ÉË½ÅÌ¤È²½¤·¡¢·Ù»¡´±¤¬·ÙËÀ¤ò¿¶¤ê²ó¤¹»öÂÖ¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¡¢¡ÈË½Æ°¡É¤Ïµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
·ÙÊó¤¬ÃÙ¤ì¡ÄÈï³²¿ÓÂç¤Ç·ã¹â¤¹¤ë½»Ì±
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢10·î29Æü¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥óÅìÉô¤ò½±¤Ã¤¿µÏ¿Åª¤Ê¹¿¿å¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢8»þ´Ö¤Ç1Ç¯Ê¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢¹¿¿å¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç220¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¡£
23¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£
¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢½£¤Ï¡¢¡Èº£À¤µªºÇ°¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¹¿¿åÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Ï10·î29Æü¤Î¸áÁ°7»þÈ¾¡¢¤³¤Î´í¸±¤ò¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Îµ¤¾ÝÄ£¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯»¡ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢½£À¯ÉÜ¤¬·ÙÊó¤òÈ¯Îá¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìó12»þ´Ö¸å¤Î¸á¸å8»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î»þ¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤¬¿»¿å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½£À¯ÉÜ¤ÎÂÐ±þÃÙ¤ì¤Ë½»Ì±¤¿¤Á¤ÏÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¤³¤Î»öÂÖ¤Ë¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¼«¼£½£¤Î¥Þ¥½¥ó¼óÁê¤Ï¡¢¡ÖÅö¶É¤«¤é»öÂÖ¤Î¿¼¹ï¤µ¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯·ÙÊó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼áÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 11·î12ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë