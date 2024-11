¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ü¥Ç¥£¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥­¡¼¥Á¥ã¡¼¥à¡×¤¬¸ÂÄê¥«¥é¡¼¤Ç¿·ÅÐ¾ì¡ª¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤â¤Ç¤­¤ë¤Ã¤Æ

毎回すぐ売り切れてしまうほど人気な、「U by SPICK&SPAN(ユー バイ スピックアンドスパン)」と韓国発ライフスタイルブランド「GRAY MANSION(グレイマンション)」のコラボレーションアイテム。今回は、「GRAY MANSION」で人気のぬいぐるみキーチャーム「Baby Ostrich」が別注カラーで登場。11月14日(木)よりU by SPICK&SPANの店舗で販売中で、今後オンラインストアでも発売予定です!

U by SPICK&SPANでしか手に入らない限定カラーだから、絶対にゲットしたい…。同時に発売されるカスタムパーツも必見ですよ。韓国発「GRAY MANSION」ってどんなブランド?今回 U by SPICK&SPANがコラボレーションするのは、インテリア雑貨などを販売する韓国発のブランド「GRAY MANSION」。どんなカラーや空間にも馴染むグレーをブランドコンセプトにした、存在感のあるアイテムが揃います。ブランドが大切にしているのは、作家が直接手がけた“作品本来の物語と価値”を届けること。アイテムにぎゅっと詰まったGRAY MANSIONの想いを知ると、より愛着が湧いて長く大切に使いたくなりますね。ぬいぐるみキーチャームの限定カラーは売り切れ必至つぶらなおめめとフワフワボディのダチョウちゃんにきゅんとするキーチャーム、「Baby Ostrich」(税込3850円)。以前発売した際に即完売したこのチャームから、新しいカラーがお目見えしました。これまでのぬいぐるみとは一味違う、落ち着いた色味がポイントですよ。一目見たらお迎えせずにはいられないキュートなチャームは、お出かけの相棒になりそうですね。6つの 既存カラー については、公式オンラインストア上では『ピンク』以外売り切れてしまっている模様。再販スケジュールは未定だというから、気になる人は再入荷のお知らせをオンにしておくのがおすすめです。同時発売のカスタムパーツで着せ替えも楽しめちゃうキーチャーム「Baby Ostrich」の限定カラーと同時に発売される、カスタムパーツもチェックしたいところ。紺地にレッドの配色がおしゃれなセーターを着せてあげれば、ラフスタイルのダチョウちゃんの完成です。この時期らしくほっこりする見た目に、癒されること間違いなし。他にも、マフラーとパンツを履いた愛らしいルックにできちゃうパーツもありますよ。それぞれのチャームで、その日の気分やコーデによって着せ替えするのも楽しそう。ぬいぐるみを自由にカスタムして、お気に入りのキーチャームを完成させてみてくださいね。先着順でノベルティもゲットできちゃうご紹介した限定カラーチャームを購入すると、数量限定でカスタムパーツがノベルティでもらえるんです!サングラスやビーニー(写真)、ポシェットなど、ぬいぐるみをさらにかわいくできるグッズたちが用意されているそう。オンラインストアではランダムで、販売店舗では自分の好きなノベルティを選ぶことができますよ。お気に入りにカスタムしたキーチャームをバッグにつけて、さりげなくトレンドを取り入れてみてはいかが?U by SPICK&SPAN オンラインストアhttps://baycrews.jp参照元:株式会社ベイクルーズ プレスリリース