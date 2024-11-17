½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥·¡¼¥ÉÁè¤¤¤¬·èÃå¡¡³Þ¤ê¤Ä»Ò¡¢¿Î°æÍ¥²Ö¡¢±Ê°æ²ÖÆà¤é¤¬ÁÓ¼º
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡Âç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ºÇ½ªÆü¡Ê2024Ç¯11·î17Æü¡¡°¦É²¸©¡¡¥¨¥ê¥¨¡¼¥ëGC¾¾»³¡á6575¥ä¡¼¥É¡Ë
¡¡ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Íèµ¨¥·¡¼¥É¸¢¤¬·èÄê¤·¤¿¡£º£µ¨¥·¡¼¥ÉÊÝ»ý¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤Ï³Þ¤ê¤Ä»Ò¡Ê37¡áµþ¥»¥é¡Ë¡¢±Ê°æ²ÖÆà¡Ê27¡áServiceNow¡Ë¡¢¿Î°æÍ¥²Ö¡Ê22¡á¥¨¥ì¥³¥à¡Ë¤é¤ÎÁÓ¼º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ò½ª¤¨¤Æ¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥é¥ó¥¯50°Ì°ÊÆâ¤ÎÁª¼ê¤¬Íèµ¨¥·¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢51¡Á55°Ì¤ÎÁª¼ê¤ÏÍèµ¨¤ÎÂè1²ó¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢56¡Á70°Ì¤ÎÁª¼ê¤ÏQT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤òÆÀ¤ë¡£
¡¡¾®ÎÓÌ´²Ì¡Ê21¡á¥è¥³¥Ï¥Þ¥¿¥¤¥ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡¢¾®ÎÓ¸÷´õ¡Ê22¡á»°ÆÁ¾¦»ö¡Ë¡¢Äá²¬²ÌÎø¡Ê25¡áÌÀ¼£°ÂÅÄ¡Ë¤é¤¬½é¥·¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¡£ÅÏÊÕºÌ¹á¡Ê31¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¡¢²¬»³³¨Î¤¡Ê28¡á¥Ë¥È¥ê¡Ë¤¬¥·¡¼¥ÉÉü³è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£