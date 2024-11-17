»³¸ý¿¿Í³»á¤¬°ÕÌ£¿¼Åê¹Æ¡Öº£Ìõ¤¢¤Ã¤ÆÁö¤é¤Ê¤¤À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£ÊÛ¸î»Î¤Ç¿®½£Âç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¤Î»³¸ý¿¿Í³»á¤¬£±£·Æü¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß¤Ï¡ÖÁö¤é¤Ê¤¤À¸³è¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý»á¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÏÁö¤Ã¤Æ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤è¡¢ºÇ½ªÅ°Ìë¤ÇÄÔêí¹ç¤ï¤»¤è¡¢¾ï¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿»ä¤Ï¡¢º£Ìõ¤¢¤Ã¤ÆÁö¤é¤Ê¤¤À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Áö¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÂÎÄ´¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤«²¿¤Ê¤Î¤«¡ÄÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡ÖÅÀÌÇ¤¹¤ëÀÄ¿®¹æ¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÈ¯¼Ö¥Ù¥ë¡¢ÀÔ¿ñÈ¿¼Í¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÇËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡ØÁö¤ì¤Ã¡Ù¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯Ìµ»ë¤·¤ÆÍªÁ³¤ÈÊâ¤à¡×¤È¤¤¤Ä¤â¤Ê¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤«¤é°ìÊÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÀ¸¤¤Æ¤¿¤é»ä¤ÎÁá¸ý¤Þ¤ÇÄ¾¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ç¥ä¥Ð¤¤¡×¤È¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£