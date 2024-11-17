【センバツ】各都府県の「２１世紀枠」推薦校を発表！仙台第一・富山北部は２年連続で候補校に 奈良大会準優勝の『奈良』や長崎大会準優勝の『壱岐』の名前も
日本高等学校野球連盟は、来年３月に行われる第９７回選抜高校野球大会における「２１世紀枠」での出場校を選考するにあたり、対象となる各都府県連盟が推薦する１１月１５日時点での候補校を発表しました。
候補校として発表されたのは、前年度もそれぞれ東北地区、北信越地区の候補校として２１世紀枠の最終候補に残った仙台第一（宮城）、富山北部（富山）など、２年連続で推薦された高校が３校。千葉大会で優勝した千葉黎明（千葉）、奈良県有数の進学校で奈良大会準優勝を飾った奈良（奈良）、離島のハンデを乗り越えて長崎県大会準優勝に輝いた壱岐（長崎）など、北海道（１２月１３日の各地区推薦校決定の際に発表）と長野を除く、４５の候補校が発表されました。
【２１世紀枠推薦校】 (都府県大会成績)
北海道 （未発表）
青森 県立八戸 ベスト８
岩手 県立久慈 ベスト４
秋田 県立秋田工業 ベスト８
山形 山形市立商業 ベスト１６
宮城 仙台第一 ベスト８
福島 県立ふたば未来学園 ベスト４
茨城 県立日立商業 ベスト８
栃木 県立宇都宮工業 準優勝
群馬 組合立利根商業 ベスト４
埼玉 川口市立 ベスト８
山梨 県立甲府城西 ベスト４
千葉 千葉黎明 優勝
東京 淑徳 ベスト４
神奈川 県立横浜清陵 ベスト８
長野 （未発表）
新潟 県立新潟 ベスト８
富山 県立富山北部 準優勝
石川 県立小松工業 準優勝
福井 県立大野 ベスト４
静岡 桐陽 ベスト８
愛知 名古屋たちばな ベスト４
岐阜 県立岐阜総合学園 ベスト８
三重 県立桑名工業 ベスト１６
滋賀 県立水口 ベスト８
京都 府立山城 ベスト４
奈良 県立奈良 準優勝
和歌山 県立紀央館 ベスト８
大阪 府立市岡 ベスト１６
兵庫 西宮市立西宮東 ベスト８
岡山 県立岡山東商業 ベスト４
鳥取 県立米子西 ベスト８
広島 県立竹原 ベスト８
島根 県立大田 ベスト４
山口 県立西京 ベスト４
香川 県立高松東 ベスト４
愛媛 県立今治北 ベスト８
徳島 県立板野 ベスト８
高知 県立高知小津 ベスト８
福岡 県立育徳館 準優勝
佐賀 県立小城 ベスト８
長崎 県立壱岐 準優勝
熊本 県立熊本商業 ベスト８
大分 県立大分豊府 ベスト８
宮崎 県立延岡 ベスト１６
鹿児島 県立隼人工業 ベスト８
沖縄 県立宮古 ベスト４