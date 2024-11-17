¡Ú£²Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ë¡Û¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¢º¾µ½ÂÐºö¡ÄiPhone¡ÖÄÌÏÃÏ¿²»µ¡Ç½¡×¤È¡Ö¥é¥¤¥ÖÎ±¼éÈÖÅÅÏÃµ¡Ç½¡×¹¶Î¬Ë¡
iPhone¤Ç¤â¤ä¤Ã¤È¼Â¸½¡ª
¥¹¥Þ¥Û¤È¤¤¤¨¤ÐiPhone¤ÈAndroid¤ÎÆóÂò¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇAndroid¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Æ¡¢iPhone¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ä¤¤¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¡ÖÄÌÏÃÏ¿²»µ¡Ç½¡×¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼À½¤Î¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¨¤ÐÏ¿²»¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏiPhone¤òiOS 18.1¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Îµ¡Ç½¤È¤·¤ÆÄÌÏÃ¤ÎÏ¿²»¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
iPhone¤ÎÄÌÏÃÏ¿²»µ¡Ç½¤Î»È¤¤Êý
iPhone¤ÇÄÌÏÃÏ¿²»µ¡Ç½¤ò»È¤¦¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºiOS¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÀßÄê¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¡¢¡ÚÀßÄê¡Û¢ª¡Ú°ìÈÌ¡Û¢ª¡Ú¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡Û¤Î½ç¤Ë¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢iOS¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌÏÃ²èÌÌ¤Îº¸¾å¤ËÏ¿²»¥Ü¥¿¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤ÈÏ¿²»¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ï¿²»»þ¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Ë¤âÄÌÃÎ¤µ¤ì¤ë
¤µ¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ï¿²»µ¡Ç½¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¸À¤Ã¤¿¡¦¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¾Úµò¤ò»Ä¤¹»È¤¤Êý¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÁê¼ê¤È¤ÎÄÌÏÃ¤Î¤È¤¤ËÊØÍø¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢iPhone¤ÎÄÌÏÃÏ¿²»µ¡Ç½¤Ï»ÈÍÑ»þ¤Ë¡Ö¤³¤ÎÄÌÏÃ¤ÏÏ¿²»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Ü¥¤¥¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼«Æ°¤ÇºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áÁê¼ê¤ËÃÎ¤é¤ì¤ºÏ¿²»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤è¤Ã¤Æ¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤ä¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Î¾Úµò¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë»È¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ÖÏ¿²»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÁê¼ê¤Ë¼«Æ°Åª¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬¤½¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤ò¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º¾µ½¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãí°Õ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»Å³Ý¤±¤Ë¤¯¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÀäÂÐ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤À¤«¤é»È¤ï¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ï¿²»¤µ¤ì¤¿ÄÌÏÃ¤Î³ÎÇ§ÊýË¡¤Ï¡©
iPhone¤ÎÏ¿²»µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤¿ÄÌÏÃ¤Î²»À¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢¡Ø¥á¥â¡Ù¥¢¥×¥ê¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤éÏ¿²»¤·¤¿²»À¼¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÍèÇ¯¤Î£³·î°Ê¹ß¤ËÆüËÜ¸ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡ÖApple Intelligence¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Æ¥¥¹¥È¤Ë½ñ¤µ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢Í×Ìó¤·¤¿¤ê¡¢¥¿¥¹¥¯¤òÀ¸À®¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤¤¤Þ¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Æ¥¥¹¥È²½¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤ÏÊÝÂ¸¤µ¤ì¤¿²»À¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÌ¤Î¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤ËÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥é¥¤¥ÖÎ±¼éÈÖÅÅÏÃµ¡Ç½¡×¤Ë¤è¤ë¥Æ¥¥¹¥È½ñ¤µ¯¤³¤·
iPhone¤Ë¤è¤ëÄÌÏÃ¤Î¥Æ¥¥¹¥È²½¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥é¥¤¥ÖÎ±¼éÈÖÅÅÏÃµ¡Ç½¡×¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Á¤é¤ÏiOS 17¤«¤éÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤Ç¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÄÌÏÃ²èÌÌ¤ò³«¤¤¤ÆÎ±¼éÈÖÅÅÏÃ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÄÌÏÃÁê¼ê¤ò¥é¥¤¥ÖÎ±¼éÈÖÅÅÏÃ¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ÖÎ±¼éÈÖÅÅÏÃµ¡Ç½¤ò»È¤¦¤È¡¢Áê¼ê¤¬Î±¼éÈÖÅÅÏÃ¤ËÂÐ¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë²èÌÌ¤Ë½ñ¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÆÉ¤ó¤ÇµÞ¤¤¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤ÍÑ»ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÌÏÃ¤Ë½Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢¸å¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍÑ»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤«¤±Ä¾¤»¤ÐOK¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤ÏÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤«ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÄÌ¾ï¤ÏÅÅÏÃ¤½¤Î¤â¤Î¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢¤¢¤È¤«¤éÎ±¼éÈÖÅÅÏÃ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¤Ç¤âÎ±¼éÈÖÅÅÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¥Æ¥¥¹¥È¤Ë½ñ¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶²»À¼¤Ç³ÎÇ§¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤òÆÉ¤á¤ÐÆâÍÆ¤òÁÇÁá¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËiPhone¤À¤ÈºÇ¶á¤Ï¹ñºÝÄÌÏÃ¤Ë¤è¤ëº¾µ½¤ÎÅÅÏÃ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤âÎ±¼éÈÖÅÅÏÃ¤Î½ñ¤µ¯¤³¤·µ¡Ç½¤ò»È¤¨¤ÐÃæ¹ñ¸ì¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Î±¼éÈÖÅÅÏÃ¤òÊ¹¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤¹¤°¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢²»À¼¤ÇÍÑ·ï¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤ÇÆÉ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»þÃ»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç½õ¤«¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¼¤ÒiPhone¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¸¡§¼Ä¸¶ ½¤»Ê
1983Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©ºß½»¡£2007Ç¯¤è¤ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿±ê¾å»ö·ï¤ä¥Ç¥Þ¤Î¸¡¾Ú¤òÀìÌç¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£