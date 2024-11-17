¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë´°àú¡×27ºÐ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤ÎÈþµÓÁ´³«¥Ù¥Ã¥É¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖºÇ¹â¥¥å¡¼¥ÈÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÄ¶¤«¤ï¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ù±º¤ß¤º¤(27)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤ÇÈþ¤·¤¤ÁÇÂ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÇº»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¡£¥·¥ç¥Ã¥È¡£²Ä°¦¤¤¤ªÍÎÉþ¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢Æó¤ÎÏÓ¤ò½Ð¤·¤¿¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Ç¤ÎÂÎ°éºÂ¤ê¤òÈäÏª¡£¿§Çò¤ÇºÙ¤¯Ä¹¤¤Â¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¤Û¤«¤Ë¤âÇò¤ä¥Ö¥ë¡¼¡¢¹õ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¥¥å¡¼¥ÈÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤µ¤ÈåºÎïÎ¾Êý»ý¤Á¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÄ¶¤«¤ï¡×¡Ö¥¥å¡¼¥È¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë´°àú¡¢ÁÇÅ¨²á¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ù±º¥¢¥Ê¤Ï·ÝÇ½»öÌ³½ê¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤·¡¢TBS¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢BS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥ª¥ó¥é¥¤¥óTODAY¡×¤Î¥á¡¼¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£