B¡Çz¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¼çÂê²Î¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡×MV¸ø³«¡¡SNS¥·¥§¥¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â
¡¡B¡Çz¤¬¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¼çÂê²Î¤Î¿·¶Ê¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛB¡Çz¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¼çÂê²Î¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡×MV¡Ë
¡¡ËÜMV¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿½ÂÃ«¤Î¿·¤¿¤ÊÂç·¿¾¦¶È¥¨¥ê¥¢ Shibuya Sakura Stage¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤âÆ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü¤è¤ê¡¢¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡×SNS¥·¥§¥¢´ë²è¤ò³«ºÅ¡£B¡Çz¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¹ðÃÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡¢¤Þ¤¿¤Ï»ØÄê¤ÎURL¤Î¥·¥§¥¢¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¾å¤Ë¤È¤¢¤ëÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥§¥¢¿ô¤¬°ìÄê¿ô¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¡È¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡É¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£»²²ÃÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë