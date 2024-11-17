µªÊ¿Íü²Ö¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷£ò£é£ë£á£ó£ë£á£ô£å£°£·£²£±¡Ë¤è¤ê

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤ÎµªÊ¿Íü²Ö¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬£±£·Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¥µ¡¼¥­¥Ã¥È¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£

¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥ì¡¼¥·¡¼¥ó¥°¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¦Ë­ÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¤é¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥â¥ê¥¾¥¦¤µ¤ó¡Ê¾ÏÃË¼ÒÄ¹¡Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹ÇÒ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡¡µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ë¤·¤¿¡£¡Ö¡ô¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂÑµ×¥ì¡¼¥¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¥ì¡¼¥¹²ñ¾ì¤ÎÀÅ²¬¡¦¥Õ¥¸¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤òË¬¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£

¡¡Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¾ÏÃË²ñÄ¹¤ÎÀ¤³¦¤Ë£±Âæ¤Î¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡×¤È¡¢ºÇÄã¤Ç¤â£²£°£°£°Ëü±ß¤¹¤ë¥È¥è¥¿¤ÎÄ¶¹âµé¼Ö¤Èµ­Ç°»£±Æ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£