µªÊ¿Íü²Ö¡Ö¥â¥ê¥¾¥¦¤µ¤ó¡×¤È¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¥Ñ¥Á¥ê¡Ä¡ÖÀ¤³¦¤Ë£±Âæ¡×¤ÎÄ¶¹âµé¼Ö¤È¤âµÇ°»£±Æ
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤ÎµªÊ¿Íü²Ö¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬£±£·Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥ì¡¼¥·¡¼¥ó¥°¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¦ËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¤é¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥â¥ê¥¾¥¦¤µ¤ó¡Ê¾ÏÃË¼ÒÄ¹¡Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹ÇÒ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¡µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ë¤·¤¿¡£¡Ö¡ô¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂÑµ×¥ì¡¼¥¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¥ì¡¼¥¹²ñ¾ì¤ÎÀÅ²¬¡¦¥Õ¥¸¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤òË¬¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¾ÏÃË²ñÄ¹¤ÎÀ¤³¦¤Ë£±Âæ¤Î¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡×¤È¡¢ºÇÄã¤Ç¤â£²£°£°£°Ëü±ß¤¹¤ë¥È¥è¥¿¤ÎÄ¶¹âµé¼Ö¤ÈµÇ°»£±Æ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£