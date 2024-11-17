½÷»Ò¥´¥ë¥ÕÆ£ÅÄ¸÷Î¤¤¬Ç¥¿±¸øÉ½¡ÖÌµ»ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡Ä¡×¡¡2·î¤Ë·ëº§¡¢°úÂà¤ÏÈÝÄê¡ÖÉ¬¤ºÉüµ¢¤·¤Þ¤¹!!¡×
Æ£ÅÄ¸÷Î¤¤¬Ç¥¿±¸øÉ½
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎÆ£ÅÄ¸÷Î¤¤¬17Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»1¾¡¤Î30ºÐ¡£¡Ö»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Û¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÉáÃÊ¤Î±þ±ç¤Ë´¶¼Õ¡£¡Ö»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¡¢¡Ö¾¯¤·Á°¤«¤é°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤´Êó¹ð¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæÈ×º¢¤Ë¤Ï±óÀ¬¤ÎÀ©¸Â¤äÂÎÄ´Åª¤ËÏ¢Æü¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È»î¹ç¤òµÙ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ä´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÂçÊÑ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡Ö¸½ºß¤Ï²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤ë´î¤Ó¤È¤È¤â¤ËÌµ»ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤âÅÇÏª¡£¡Ö¤½¤·¤ÆÉ¬¤º¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤Þ¤¹!!¡¡¤Þ¤¿³§ÍÍ¤Ë¤ª²ñ¤¤½ÐÍè¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÉüµ¢¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤Ï2013Ç¯8·î¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡£15Ç¯4·î¤Î¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥ì¥Ç¥£¥¹¤Ç¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Æ±Ç¯¤Ï¾Þ¶â¥é¥ó¥¯18°Ì¤Ê¤É¥Ä¥¢¡¼¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬¸Â¤é¤ì¡¢²¼Éô¤ËÁêÅö¤¹¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡£º£Ç¯2·î¤Ë¡ÖÆ±¤¤Ç¯¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÊý¡×¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£º£µ¨¤Ï9·îËö¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¡ÖSky¡¡¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ABCÇÕ¡×¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë