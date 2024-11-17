Á°²ó¥°¥é¥Ó¥¢¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡ª¡¡¡íÀ¼Í¥³¦No.1ÈþBODY¡í¡¦°æ¸ýÍµ¹á¤¬¤Ä¤¤¤Ë½µ¥×¥ì½éÉ½»æ¡ª¡Ö30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿·¤·¤¤Ä©Àï¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æµ¤¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÀ¼Í¥¤Ç¤¢¤ê¡¢8·î¤Ë¤Ï½µ¥×¥ì¤Ç½é»£¤ê²¼¤í¤·¡õ¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤¬Ä¶¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿°æ¸ýÍµ¹á¤¬11·î18Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£
Âç¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¹¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÈà½÷¤¬½éÉ½»æ¤Ë¤«¤±¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡ª
¡Ú²èÁü¡Û°æ¸ýÍµ¹á¤ÎÀ¼Í¥³¦No.1ÈþBODY
¢£´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤òÁÇÄ¾¤ËË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤
¡½¡½º£²ó¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢»ï½éÉ½»æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£Ëá¤È´¤«¤ì¤¿ÆùÂÎÈþ¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ç¤·¤¿¡ª
°æ¸ý¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯4·î¤Ë¡Ø½µ¥×¥ìNEWS¡Ù¤Ç¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤ËÜ»ï¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç½Ð¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£É½»æ¤Ê¤ó¤Æ¤â¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ......¡£½é¤á¤ÆÉ½»æ¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï²¿²ó¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ã¤ÆÅÓÃæ¤ÇÆÜºÃ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤È¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡×¤Ã¤Æ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½»£±Æ¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°æ¸ý¡¡º£²óÉ½»æ¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤¿Ä«¾Æ¤±¥«¥Ã¥È¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë0»þ¤Ë½¸¹ç¤·¤Æ¥í¥±ÃÏ¤Ø¼Ö¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¡£Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¿·Á¯¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÁáÄ«»£±Æ¤Î¸å¤ËÎä¤¿¤¤¥×¡¼¥ë¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤è¤Í......¡£¤·¤ó¤É¤µ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
°æ¸ý¡¡¤¤¤ä¤â¤¦¡¢³Ú¤·¤¤¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¹¤Æ¤¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬´é¤Ë½Ð¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤Ã¤È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¥à¡¼¥É¤¬¼Ì¿¿¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½°æ¸ý¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»¨»ï¡ØTarzan¡Ù¤ÎÆÃ½¸¤Ë¤âÅÐ¾ì¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤â¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¥«¥é¥À¤¬¤¹¤Æ¤¤Ç¤·¤¿¡£
°æ¸ý¡¡º£²ó¤ÏÉ½»æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤È´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â»ä¡¢²¿¤è¤ê¤â¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿µ¤¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼¡¤Ï¤â¤Ã¤È¹Ê¤Ã¤¿»Ñ¤â¸«¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Þ¤¿¤ªÀ¼¤¬¤±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ÊÎÞ¡Ë¡£
¡½¡½¤¤¤ä¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤Æ¤¤Ç¤·¤¿¤è¡£¡ÖÀ¼Í¥³¦No.1ÈþBODY¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë°æ¸ý¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
°æ¸ý¡¡¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂÀ¤Ã¤¿¤Î¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¹Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤º¤Ã¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤òÁÇÄ¾¤ËË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡
¡½¡½ÂÎ¤ò¹Ê¤Ã¤Æº£Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¡ØMORE MORE MORE¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë4ÅÙ¤Î½ÅÈÇ¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°æ¸ý¡¡¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤¿¸å¤Ë¤Û¤«¤ÎÀ¼Í¥¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Î¿åÃåÎ¨¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤ä¤ä¶¹¤á¤À¤Ã¤¿Æ»¤ò¾¯¤·¤À¤±Êâ¤¤ä¤¹¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇË«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÏÂÎ´´¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢À¼¤¬½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤·µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡£¤¤¤¤¤³¤È¤º¤¯¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤«¤é¤ÏÉÝ¤¬¤é¤º¤Ë¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò
¡½¡½¤È¤³¤í¤Ç°æ¸ý¤µ¤ó¤¬À¼Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
°æ¸ý¡¡»Ð¤Î±Æ¶Á¤Ç¾®³ØÀ¸¤°¤é¤¤¤«¤é¥¢¥Ë¥á¤äÍÎ²è¤ò¿á¤ÂØ¤¨¤Ç¸«¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ø¤Ü¤¯¤ÎÃÏµå¤ò¼é¤Ã¤Æ¡Ù¤ä¡ØÀ¾Í·µ¡Ù¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤¢¤ëÆü¡¢ËÜ²°¤µ¤ó¤Ç¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á»¨»ï¤ÇÀ¼Í¥¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡£ÃË¤Î»Ò¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò½÷À¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤«¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç13ºÐ¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÊç½¸µ»ö¤ò¸«¤Æ±þÊç¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤¤¤¦¤«¡¢ºÇ½é¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿»Ò¶¡¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
°æ¸ý¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÃ±½ã¤Ë»×¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¡×¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¹¤°Ä´¤Ù¤ÆµÛ¼ý¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë»Ò¶¡¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤«º£¤â¤½¤¦¤¤¤¦À³Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¹¥¤¤À¡ª¡¡¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¼Ì¿¿½¸¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¡£¼«Á³¤ËÃÎ¼±¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ......¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°æ¸ý¡¡¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡¢¤Ç¤¤ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ï¤ª¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È°Õ¼±¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï25ºÐÁ°¸å¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÉ½¸½¤À¡ª¡¡·Ý½Ñ¤ÏÇúÈ¯¤À¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÁ°È±¤ò¼«Ê¬¤ÇÀÚ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Î®¹Ô¤È¿¿µÕ¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤È¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¼«Ê¬Ã±ÂÎ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤«¤é¤Ï¾¯¤·°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
°æ¸ý¡¡¤½¤â¤½¤â¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¤Î¸½¾ì¤â½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Î»£±Æ¤â¡¢²¿¤«¤Ò¤È¤Ä¤Î¤â¤Î¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ä°áÁõ¤Ë¹ç¤Ã¤¿É½¸½¤ò¼«Ê¬¤Î°ú¤½Ð¤·¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢Æñ¤·¤¤¤±¤É¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¸å¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
°æ¸ý¡¡30Âå¤Ç¼Ì¿¿½¸¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤â¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÈ¯¸«¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿½¸¤òµ¡¤Ë»Ï¤á¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£
»ä¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¼«Ê¬¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢À¼Í¥¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é°ìÈÖ¤È¤«¿ô»ú¤ÇÉ½¤»¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤ª»Å»ö¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¤º¤Ã¤È¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÌÜÉ¸¤òÄê¤á¤Æ¤Î¤·¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¤¹¤´¤¯È¿¶Á¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤«¤³¤¦¤·¤ÆÉ½»æ¤ò¾þ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤«¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ã¤Æ»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¤è¤ê´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¤À¤«¤é¤³¤½º£¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä©Àï¤Ï¶ì¼ê¤ÊÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£ÉÝ¤¬¤é¤º¤ËÀ¼¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤â¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤ë¤ª»Å»ö¤Ç¤â¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£°æ¸ýÍµ¹á¡ÊYuka IGUCHI¡Ë
1988Ç¯7·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡¿ÈÄ¹157Ñ¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È
¼ñÌ£¡õÆÃµ»¡á¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¡¢¸¤¤ÎÀ¤ÏÃ¡¢±¿Æ°
¡»2002Ç¯¤ËÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2007Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ XENOGLOSSIA¡Ù¡ÊÅ·³¤½Õ¹áÌò¡Ë¤Ç½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¡Ø¤È¤¢¤ëËâ½Ñ¤Î¶Ø½ñÌÜÏ¿¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ìò¡Ë¡¢¡Ø¡ÒÊª¸ì¡Ó¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¡Ê°¤ÎÉ¡¹ÌÚ·î²ÐÌò¡Ë¤Ê¤É¡£¥é¥¸¥ª¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥é¥¸¥ª¡Ø°æ¸ýÍµ¹á¤Î¤à¡Á¡Á¡Á¤ó¢¾¡Ê¡¡¡°¦Ø¡°¡Ë¢¿¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷ Ä¶!A&G+¡Ë¤Ï2010Ç¯¤ÎÊüÁ÷³«»Ï°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°X¡Ú@yukachiofficial¡Û
¸ø¼°Instagram¡Ú@ooo31_iguchiyuka_31ooo¡Û
°æ¸ýÍµ¹á¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø½©¶õ¤È¥¨¥³¡¼¡Ù¡¡»£±Æ¡¿HIROKAZU
»£±Æ¡¿HIROKAZU