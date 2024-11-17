【新馬/東京5R】1億円ホース・サトノパトリオットがデビューV

11月17日、東京競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝2000m）は、北村宏司騎乗の3番人気、サトノパトリオット（牡2・美浦・木村哲也）が勝利した。1/2馬身差の2着に1番人気のダノンピクチャー（牡2・美浦・田中博康）、3着にシェーンシュティア（牝2・美浦・林徹）が入った。勝ちタイムは2:03.6（良）。

2番人気で菅原明良騎乗、コズミックダンサー（牡2・栗東・藤原英昭）は、7着敗退。

【新馬/東京4R】マーカンド騎乗 レイクストライプスがデビューV

レイデオロ産駒

北村宏司騎乗の3番人気、サトノパトリオットが嬉しいデビューVを決めた。直線ではサトノパトリオット、ダノンピクチャー2頭の一騎打ちで、追い比べをサトノパトリオットが制した。同馬は2023年セレクトセールで1億2000万円（税別）の値をつけた高額馬。同じく2023年セレクトセールで1億5500万円（税別）の値をつけたダノンピクチャーは2着。

サトノパトリオット 1戦1勝

（牡2・美浦・木村哲也）

父：レイデオロ

母：ティファニーズオナー

母父：Street Cry

馬主：里見治

生産者：ノーザンファーム