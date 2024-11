雪見だいふくとすみっコぐらしがコラボレーション。雪見だいふくになりきる姿がかわいいコラボグッズが発売される。また11月23日(土)からはプレゼント企画も開催。『すみっコぐらし』はサンエックスが展開するキャラクター。2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めている。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい……。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現している。

ロッテの人気アイス「雪見だいふく」とサンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」のスペシャルコラボグッズが、11月23日(土)より、ロフトとサンエックスネットショップ限定で発売される。すみっコたちがこたつでまったり雪見だいふくを食べたり、もちもちの雪見だいふくになりきってみたり、かわいくておいしそうなアイテムがたくさん登場。商品ラインナップは、クッションやぬいぐるみなどのキャラクターがかわいいファンシー雑貨から、タオルやマグカップ、ミニトートなど、雪見だいふくカラーが印象的な実用品まで大量。見ているだけで雪見だいふくが食べたくなりそう。また11月11日(月)より、雪見だいふく小物2個、またはマルチ1個を購入した方を対象に「雪見だいふく×すみっコぐらし」コラボ限定オリジナルA5ノートがその場でもらえるキャンペーンが実施中。ノートのデザインは全2種類で、裏表紙には「めいろ」や「ちがいさがし」で遊べたり、ノート中面には「ぬりえ」や、「雪見だいふくの楽しみ方」が見られたりするなど、お楽しみコンテンツが盛りだくさんなノートとなっている。今回使用しているすみっコぐらしのイラストは、「ロッテ雪見だいふく×すみっコぐらしコラボ」の描きおろしデザイン。すみっコたちが雪見だいふくを食べている特別なデザインは見逃せない。また、A5ノートをゲットした人だけが遊べるコラボ限定ARフォトフレームも実施中。ノート中面の「雪見だいふくの楽しみ方」内の二次元コードから遊べるものとなっている。冬の暖かい部屋で食べる雪見だいふく、たまらないですよね! そんな雪見だいふくとすみっコぐらしのアイテム、ぜひお見逃しなく。(C)LOTTE (C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.