¡Ö¥¦¥½¤Ç¤·¤ç⁉¡×¹ËöÎÃ»Ò¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¼·¸Þ»°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼ÁûÁ³¡¡¡ÖÀÎ¤«¤éµ±¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤µ¤¬¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹ËöÎÃ»Ò¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÍÄ¾¯´ü¤Î¼·¸Þ»°¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡ØBest Day Ever¡ÙÀ®¸ù¤òµ§´ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅØÎÏ¤Ï¤¹¤ë¡ª¡¡¤±¤É¡¢¿ÀÍê¤ß¤â¤¹¤ë¡£¼·¸Þ»°¤ÎÀ²¤ì»Ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¡¢¤½¤Î»Ñ¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¤´²ÈÂ²¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¼·¸Þ»°¤Î»þ¤Î¼Ì¿¿¤òÊì¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¿¶Âµ¤ËÈ±¤ò·ë¤Ã¤ÆÀéºÐ¤¢¤á¤ò²¼¤²¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¦¥½¤Ç¤·¤ç⁉¡¡»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤È¤¤«¤é¡¢²Ä°¦¤µ¤¬¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤Ã¤Ã¤Ã¤ï¡×¡ÖÀÎ¤«¤éµ±¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤Î²Ä°¦¤µ¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£