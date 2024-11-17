¡ÚÎ¢¥ï¥¶¡Û¢þ¢þ¤ò»È¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¡ÖÍñ¤½¤Ü¤í¡×¤ò¥Ý¥í¥Ý¥í¤¤ì¤¤¤Ëºî¤ëÊýË¡
¤ªÊÛÅö¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄ«¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¤È½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÍñ¤½¤Ü¤í¡×¤ò¥Ý¥í¥Ý¥í¤¤ì¤¤¤Ëºî¤ì¤ë¥ï¥¶¡ª Ì²¤¯¤Æ¤¤¤½¤¬¤·¤¤Ä«¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¥×¥íµé¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ÌÀÆü¤Ë¤Ç¤â»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Ë¢Î©¤Æ´ï¤¬Âç³èÌö¡ª
Íñ¤òº®¤¼¤ë¤È¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æé¤Ç²Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤âË¢Î©¤Æ´ï¤ò»È¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤ì¤Ê¤éºÚÈ¤¤è¤ê¤â¥Ý¥í¥Ý¥í¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
³Ú¥Á¥ó¤·¤Ã¤È¤êÍñ¤½¤Ü¤í
by ¤Þ¤á»Ò¥Á¥ã¥ó
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªÈ¤¤ÇÉ¬»à¤Ë¤«¤¤Þ¤¼¤ë¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤ä¤ë¤È´ÊÃ±¤Ë¤·¤Ã¤È¤ê¤½¤Ü¤í¤¬½ÐÍè¤Á¤ã¤¦¡ªÀö¤¤Êª¤â¾¯¤Ê¤¤¤è¡£
·Ü¤½¤Ü¤í¤âË¢Î©¤Æ´ï¤Ç¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ª
Ë¢Î©¤Æ´ï¤Ç´ÊÃ±¡ª¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤·Ü¤½¤Ü¤í
by rieran♡
´ðËÜºÚÈ¤¤ò»È¤¦¤½¤Ü¤í¤Ç¤¹¤¬Ë¢Î©¤Æ´ï¤Çº®¤¼¤ë¤À¤±¤Ç¥Ý¥í¥Ý¥í¤ÎÀäÉÊ¤½¤Ü¤í¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡ª´ÊÃ±¡¦»þÃ»¥ì¥·¥Ô♡¤ªÊÛÅö¤Ë¤â¡£
²È¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦»î¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¥Ï¥º¡£º£¤Þ¤Ç¥Ý¥í¥Ý¥í¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¡¢¤³¤ì¤Ê¤é´ÊÃ±¡ª¤ªÊÛÅö¤ÎºÌ¤ê¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸á¸å¤«¤é¤â¾Ð´é¤¬¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡ÊTEXT¡§È¬È¨·¼»Ê¡Ë