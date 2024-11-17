IS:SUE¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡ÖDESIRE~¾ðÇ®~¡× ¥À¥ó¥¹¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹Æ°²è¤ò¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²è¤ò¸µµ»ö¤Ç¸«¤ë¡Û
¢£IS:SUE¡¢M¥¹¥Æ¤Ç¡ÖDESIRE~¾ðÇ®~¡×ÈäÏª»þ¤Ë¤Ï¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡ª¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÎáÏÂ¥¢¥¤¥É¥ë¡×
IS:SUE¤¬11·î15Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ØMUSIC STATION¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¡£
¥êー¥É¶Ê¡ÖTHE FLASH GIRL¡×¤È¤È¤â¤Ë¥«¥ÐーÈäÏª¤·¤¿Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖDESIRE~¾ðÇ®~¡×¤Î¥À¥ó¥¹¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹Æ°²è¤ò¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Î¤¿¤á¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤ÆIS:SUEÎ®¤Î¥¬ー¥ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ø¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥£ー¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢¶¯¤¯¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë»°¼Ô»°ÍÍ¤Îµ±¤¤ò¸«¤»¤¿IS:SUE¡£
X¤Ç¤ÏÊüÁ÷¸å¡¢#ISSUE¤¬#M¥¹¥Æ¤È¤È¤â¤Ë¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¡¢¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î²ÎÀ¼¡¢¤¹¤´¤¤¸¦µæ¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î²Î¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÎáÏÂ¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ê¡×¤È¤½¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£
º£¸å¹¹¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëIS:SUE¤Î³èÆ°¤Ë°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤·¤è¤¦¡£
(C¡ËLAPONE GIRLS
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2024.11.13 ON SALE
SINGLE¡ÖWelcome Strangers ～2nd IS:SUE～¡×
IS:SUE OFFICIAL SITE
https://is-sue.jp