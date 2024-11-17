¡ÖÉð´ï¤ò¼Î¤Æ¤í¡ª¡×¡Ö¼Î¤Æ¤Í¤¨¤è¡ª¡×·Ù»¡´±¤È¡È·Ù»¡´±¥³¥¹¥×¥ìÃË¡É¤¬¥Ð¥È¥ë¡Ä¡Ö¤¢¤ÎÃË¤â·Ù»¡´±¡©¡×ÌÜ·â¼Ô¤Ïº¤ÏÇ¡¡Ãæ¹ñ¡¦¹Åì¾Ê
Ãæ¹ñ¡¦¹Åì¾Ê¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¡¢·Ù»¡´±¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿ÃË¤¬µÕ¥®¥ì¤·¡¢·Ù»¡´±¤È¥Ð¥È¥ë¤Ë¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£¸½¾ì¤Ï·Ù»¡´±Æ±»Î¤¬Áè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È°ì»þÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡£¤½¤Î¸å¡¢¸ÕÜ¥¥¹¥×¥ì¡¼¤ÇÃË¤ÏÄÃÀÅ²½¤·¤¿¡£
Ë½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡È¥³¥¹¥×¥ìÃË¡É
Ãæ¹ñ¡¦¹Åì¾Ê¤Ç3Æü¡¢ÈË²Ú³¹¤ÎÆ»Ï©¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤Ë¿©¤Ã¤Æ¤«¤«¤ëÃË¤À¡£
¡Ö¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡ªÉð´ï¤ò¼Î¤Æ¤í¡ª¡×
·Ù»¡´±¤Î·Ù¹ð¤âÊ¹¤«¤º¡¢ÃË¤ÏÌÚÅá¤Î¤è¤¦¤ÊËÀ¤ò¼ê¤Ë°Ò³Å¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÊâÆ»¤«¤é¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¡Ä¡£
¡Ö¤¢¤ÎÃË¤â·Ù»¡´±¤Ê¤Î¡©¡×
¡Ö·Ù»¡´±¤¬·Ù»¡´±¤ò²¥¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×
¤¿¤·¤«¤Ë¡Ö²¶¤Ë»Ø¿Þ¤¹¤ë¤Ê¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢¹Ó¤Ö¤ëÃË¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¿å¿§¤ÎÉþ¤Ï·Ù»¡´±¤ÎÀ©Éþ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï55ºÐ¤Î¡È¥Ë¥»·Ù»¡´±¡É¤Ç¡¢À©Éþ¤ÏÄÌÈÎ¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¿®¹æÌµ»ë¤ÇËÜÊª¤Î·Ù»¡´±¤Ë¤È¤á¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢µÕ¥®¥ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡´±¡§
Éð´ï¤ò¼Î¤Æ¤í¡ª
ÃË¡§
¼Î¤Æ¤Í¤¨¤è¡ª
¤³¤ÎÄ¾¸å¡¢ÃË¤Ï¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÇÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÊª¤Î·Ù»¡´±¤¬¥×¥·¥å¡¼¤Ã¤È°ì·â¡¢¥³¥·¥ç¥¦¥¹¥×¥ì¡¼¤òÊ®¼Í¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÃË¤Ï°ìÅ¾¡¢ÂÖÅÙ¤òÆð²½¤µ¤»¡Ö¿å¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¯¤·¤ã¤ß¤Ç´é¤ò¤æ¤¬¤á¤Ê¤¬¤é¸æÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 11·î11ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë