Á°ß·Í§ºî»á¡¡¿·»ö¶È¤á¤°¤ëÈãÈ½¤ÎÀ¼¤Ë¡Ö£Ú£Ï£Ú£Ï¤Î»þ¤â»¶¡¹¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼Â¶È²È¤ÎÁ°ß·Í§ºî»á¤¬£±£·Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¿·»ö¶È¤ò¤á¤°¤ë¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¼¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡Á°ß·»á¤Ï¡Ö¥«¥Ö¥¢¥ó¥É¡×¤È¤¤¤¦¿·»ö¶È¤òº£·î£²£°Æü¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±³ô¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡×¤è¤¦¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÅÅµ¤¡×¡Ö¥¬¥¹¡×¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¡×¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¤³¤Î»ö¶È¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤òÁ°ß·»á¤Ï¡Ö¥«¥Ö¥¢¥ó¥É¤Ï½é´ü¤Î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤¯¤é¤¤¸Õ»¶½¤¤¡£ºÇ¹â¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Í¥Ã¥ÈÌ±¤ÎÈ¿¶Á¤Ë´¶¼Õ¤·¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤Ï¿ôÇ¯¸å¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð£Ú£Ï£Ú£Ï¤Î»þ¤â»¶¡¹¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤ÇÉþÇä¤ë¤Ê¤ó¤Æ¸Õ»¶½¤¤¤·µ¶Êª¤Ã¤Ý¤¤¤·Çä¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¤Èº£¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿ºÝ¤ÎÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£