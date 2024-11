【COOL ZONE】「かっこいい」の声続出の人気曲が並んだ『THE FIRST TAKE / ONLINE FES“YOUR VOICE”』DAY2

動画:視聴者から「かっこいい」という声が多く寄せられた楽曲がラインナップされた『THE FIRST TAKE / ONLINE FES “YOUR VOICE”』DAY2 COOL ZONE

チャンネル登録者1,000万人を突破し、日本発の音楽ジャンルYouTubeチャンネルとして存在感を放つ『THE FIRST TAKE』が11月15日に開設5周年を迎えたことをうけ、特別企画『THE FIRST TAKE / ONLINE FES “YOUR VOICE”』が2週にわたって現在開催中だ。

■COOL ZONE公開直前!5曲を先出し紹介

特別企画『THE FIRST TAKE / ONLINE FES “YOUR VOICE”』では、『THE FIRST TAKE』で公開された名曲の数々に寄せられた視聴者の声をもとに「かわいい」「かわいい」「懐かしい」「ヤバイ」という声の多かったコンテンツを一挙プレミア公開。

“COOL ZONE”と掲げたDAY2では、「かっこいい」という声が多く寄せられた楽曲をラインナップ。アーティストの真剣な眼差しやエモーショナルなパフォーマンスに釘づけになること間違いない!

■『THE FIRST TAKE / ONLINE FES “YOUR VOICE”』開催日時

DAY2「COOL ZONE」11/17(日)20:30~

DAY3「NOSTALGIC HOUR」11/23(土)20:30~

DAY4「AWESOME NIGHT」11/24(日)20:30~

11月17日20:30~

DAY2「COOL ZONE」スタート

■ちゃんみな - 美人 / THE FIRST TAKE

■SixTONES - こっから / THE FIRST TAKE

■Creepy Nuts - Bling‐Bang‐Bang‐Born / THE FIRST TAKE

■INI - FANFARE / THE FIRST TAKE

■SUPER BEAVER - 人として / THE FIRST TAKE

