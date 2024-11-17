ÂæÏÑ¤Ç¤Ï2¥«·îÀè¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª ¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤Î¹âµéÅ´ÈÄ¾Æ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬ÆüËÜ½é¿Ê½Ð¡ÊÅìµþ¡¦¿åÅ·µÜÁ°¡Ë
¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Ë¿·¤·¤¯ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤«¤é¡ØÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¡£º£²ó¤ÏÂæÏÑ¤Ç¤ÏÍ½Ìóº¤Æñ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¹âµéÅ´ÈÄ¾Æ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬ÆüËÜ¤Ë½é¿Ê½Ð¤·¤¿Å¹¡£¥¢¥ï¥Ó¤äA5¥é¥ó¥¯ÏÂµí¤Ê¤É¡¢¸·Áª¤·¤¿¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Å´ÈÄ¾Æ¤¤¬ÀäÉÊ¤ÈÉ¾È½¤Ç¤¹¡£
¡ÒNew Open News¡Ó
ËèÆü¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿·¤·¤¤¤ªÅ¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥ª¡¼¥×¥óÁá¡¹¡¢¹â¤¤É¾²Á¤Î¸ý¥³¥ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¡ÖÊÝÂ¸¡×¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¡Ù¤ò¿©¤¤¤·¤óË·¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ Áá¤¯¤â¤ªÅ¹¤ËË¬Ìä¤·¤¿¿©¤Ù¥í¥°¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â·ÇºÜ¡ª
ÌÀ¿åÁ³¡¦³Ú¡ÊÅìµþ¡¦¿åÅ·µÜÁ°¡Ë
2024Ç¯9·î17Æü¡¢Åìµþ¡¦¿åÅ·µÜÁ°¤Ë¡ÖÌÀ¿åÁ³¡¦³Ú¡Ê¥ß¥ó¥¹¥¤¥¼¥ó¡¦¥é¥¯¡Ë¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌÀ¿åÁ³¡¦³Ú¡×¤ÏÂæÏÑ¤ÇÂç¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¤ª¤Þ¤«¤»Å´ÈÄ¾Æ¤¡É¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£ÂæÏÑ¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤ËÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¡¢2¥«·îÀè¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤¤¤¦¿Íµ¤Å¹¤¬ÂÔË¾¤ÎÆüËÜ½é¾åÎ¦¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥á¥È¥í¿åÅ·µÜÁ°±Ø¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ëÅ¹¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤¬¤¯¤Ä¤í¤²¤ëÊ·°Ïµ¤¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÀÊ¤Ï¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤ò¼è¤ê°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¡¢¸Ä¼¼¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ27ÀÊ¡£8Ì¾Äê°÷¤Î¸Ä¼¼¤â¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¤ª½Ë¤¤¤äÀÜÂÔ¤Ê¤É¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ª¤Þ¤«¤»¤Î14ÉÊ¤«¤é¤Ê¤ë¡Ö²í¡×¥³¡¼¥¹¤È15ÉÊ¤«¤é¤Ê¤ë¡Ö¶Ë¤ß¡×¥³¡¼¥¹¤Î2¼ïÎà¡£¥·¥§¥Õ¼«¤é¤¬¸·Áª¤·¤¿¶Ë¾å¤Î¿©ºà¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤ï¤ì¡¢¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤ÇËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥¢¥ï¥Ó¤ä¥¤¥»¥¨¥Ó¤â¡¢ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÅ¹Æâ¤Î¤¤¤±¤¹¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á¯ÅÙ¤¬È´·²¡£¥¢¥ï¥Ó¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¿È¤¬¹Å¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¥³¥ê¥³¥ê¤È¤·¤¿»õ¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢»Ý¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿È¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥½¡¼¥¹¤â½¨°ï¡£¡Ö¥Ö¥ë¥®¥Ë¥ç¥ó¥Ð¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡×¤ä¡Ö±ÀÃ°¥Ð¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¤½¤Î»þ¡¹¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Õ¥ì¥ó¥Á½Ð¿È¤Î¥·¥§¥Õ¤Îµ»¤¬¸÷¤ë¡¢ÁÇºà¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥½¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ï¤ê³Ú¤·¤ß¤ÏA5¥é¥ó¥¯¤Î¹õÌÓÏÂµí¡£µíÆù¤ÎÉô°Ì¤Ï¤½¤ÎÆü°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¾õÂÖ¤Î¤â¤Î¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥·¥§¥Õ¤¬ÀäÌ¯¤Ê²ÐÆþ¤ì¤ò¤·¤¿µíÆù¤Ï¡¢³ú¤á¤Ð³ú¤à¤Û¤É»Ý¤ß¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤¹¡£
Æù¤ò¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Î¥¿¥ì¤Ï±ö¥Ý¥ó¿Ý¡¢¤ï¤µ¤Ó¡¢¶å½£¤Î´Å¸ý¤·¤ç¤¦¤æ¤Î3¼ïÎà¡£¤³¤ì¤é¤Ë¿·³ã¸©»º¤ÎÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ½Ë¡¤Çºî¤é¤ì¤¿Áô±ö¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤âÆù¤Î»Ý¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤ª¤¤¤·¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥³¡¼¥¹¤ÎºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÆÃÀ½¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥é¥¤¥¹¡×¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÍñ¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¤·¤ç¤¦¤æ¤ÏÇ»¸ý¤·¤ç¤¦¤æ¤È¡¢¾Æ¤¤¤¿¥Í¥®¤òÄÒ¤±¹þ¤ó¤ÀÀ¸Õª¤Îºñ¤ê½ÁÆþ¤ê¤·¤ç¤¦¤æ¤Î2¼ïÎà¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Ì£¤Ë¿¼¤ß¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¹á¤ê¤ËËþ¤Á¤¿¥é¥¤¥¹¤ÏÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¡£
Å¹¤Ë¤Ï¥·¥Ë¥¢¥½¥à¥ê¥¨¤â¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÎÁÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤â²ÄÇ½¡£¤Û¤¬¤é¤«¤Ê¿ÍÊÁ¤¬É¾È½¤ÎÎÁÍýÄ¹¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¯¤Ê¤±¤ì¤ÐÅ´ÈÄ¾Æ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥Ù¤¹¤ëºÝ¤ÎÇ³¤¨¾å¤¬¤ë±ê¤Î±é½Ð¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¡ÖÌÀ¿åÁ³¡¦³Ú¡×¤ËË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿©¤Ù¥í¥°¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ø¥³¡¼¥¹¤Ï¤Ê¤ó¤È10000±ß¤«¤é³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
µûÎÁÍý¡¢¤¢¤ï¤Ó¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¤Ê¤É¡¢Å´ÈÄ¾Æ¤¤ÎÄêÈÖ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ14ÉÊ¤Ç¤³¤Î²Á³Ê¤Ï´ò¤·¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç±ê¤¬¾å¤¬¤ë¥Õ¥é¥ó¥Ù¤â¡£
³¤³°»ñËÜ¤Ç¥Á¥§¡¼¥óÅ¸³«¤À¤ÈÆüËÜ¿Í¤Î¸ý¤Ë¹ç¤¦¤«¤Ê¤¡¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¤¯¤Î¿´ÇÛÌµÍÑ¤Ç¤·¤¿¡£
¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Ê¤ÉÍÎ¿©¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¿Í¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÎÁÍýÄ¹¤ä¥·¥§¥Õ¡£Èé¤«¤é²ÐÆþ¤ì¤·¤Æ¤¤¤¯µû¤Î¾Æ¤Êý¤Ê¤É¡¢½ê¡¹¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Îµ»Ë¡¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤ÀÎÉ¤¤ÁÇºà¤ò¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Æù¤ÏÌÃÊÁ¤ò»ØÄê¤»¤º¡¢¶È¼Ô¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ç¤½¤Î¤È¤ÎÉ¤¤Æù¤ò»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢ÁÇºà¤Î¼Á¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£
¥·¥Ë¥¢¥½¥à¥ê¥¢¤ÎÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤àÊý¤âËþÂ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡Êlilly_¤ê¤ê¤£¤µ¤ó¡Ë
¡Ø¥á¥¤¥ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¡£º£Æü¤Ï¥¤¥Á¥Ü¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿
»é¿È¤ÈÀÖ¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¯¤ÆËÜÅö¤ËºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¥·¥§¥Õ¤ª¤Þ¤«¤»¤Î¾Æ¤²Ã¸º¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤è¤·¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÁô±ö¤È¤ï¤µ¤Ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤è¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿©¤ÙÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏºÇ¹â¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤±¤É¡ª¡ª¡ªËÜÅö¤ËÆù½Á¤ÇÍÏ¤±¤½¤¦¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¯¤Æ¤¦¤¤¦¤¤·¤Á¤ã¤¦¡ª
¡º¤Ï¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯ßÖÈÓ¡ª¤³¤ì¤Þ¤¿ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤Ç¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯ßÖÈÓ¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡©Æù½Á¤ò¤¿¤Ã¤×¤êµÛ¤Ã¤¿¤ªÊÆ¤È¤¿¤Þ¤´¤Î¥·¥ó¥×¥ëßÖÈÓ¤À¤±¤É¤Û¤ó¤È¤ËÈô¤Ö¤Û¤ÉÈþÌ£¤·¤¹¤®¤¿ºÇ¶áßÖÈÓ¤É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤Æ¤ë¤«¤éßÖÈÓ¤Ë¤Ï¸·¤·¤á¤Ê¤ï¤¿¤·¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï1¹ç¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¤Í¡ª¡Ù¡Êyuttangurume¤µ¤ó¡Ë
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡ÌÀ¿åÁ³¡¦³Ú
½»½ê : ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¿Í·ÁÄ®1-12-11 ¥ê¥¬¡¼¥ìÆüËÜ¶¶¿Í·ÁÄ® 2F A-204
TEL : 050-5594-2614
Ê¸¡§¾®ÅÄÃæ²í»ÒThe post ÂæÏÑ¤Ç¤Ï2¥«·îÀè¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª ¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤Î¹âµéÅ´ÈÄ¾Æ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬ÆüËÜ½é¿Ê½Ð¡ÊÅìµþ¡¦¿åÅ·µÜÁ°¡Ë first appeared on ¿©¤Ù¥í¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó.