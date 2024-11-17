¿·Âç´Ø¡¦Âç¤ÎÎ¤¡¢¡È³Ð¸ç´¶¤¸¤ë¡É¿·¤·¤¤²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡×
¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þ¼·ÆüÌÜ¡þ16Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ú±ÇÁü¡Û³Ð¸ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡ÄÂç¤ÎÎ¤¤Î¿·¤·¤¤²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·
¡¡¿·Âç´Ø¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤Î¿·¤·¤¤²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»É½«¤µ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¡Ö³Ð¸ç´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡×¤Ê¤ÉÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬¾å¤¬¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡9·î25Æü¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎÎ×»þÍý»ö²ñ¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÂç¤ÎÎ¤¤Ï¸ý¾å¤Ç¡ÖÂç´Ø¤ÎÃÏ°Ì¤ò±ø¤µ¤Ì¤è¤¦Í£°ìÌµÆó¤ÎÎÏ»Î¤òÌÜ»Ø¤·ÁêËÐÆ»¤ËÀº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·Âç´Ø¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¶å½£¾ì½ê¤Î¸ÞÆüÌÜ¡¢Âç´Ø¾º¿ÊÅÁÃ£¼°¤Ç½Ò¤Ù¤¿¸ý¾å¤Î¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»É¤·¤å¤¦¤µ¤ì¤¿²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿Âç¤ÎÎ¤¡£¼·ÆüÌÜ¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¤â¤Î¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÂç¤ÎÎ¤¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¿·¤·¤¤¡×¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼·ÆüÌÜ¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ÏÁ°Æ¬ÆóËçÌÜ¡¦±§ÎÉ¡ÊÌÚÀ¥¡Ë¤È¼èÁÈ¤ò¹Ô¤¤¡¢¶¯¤¤ÁêËÐ¤ò¸«¤»¤ÆÏ¢ÇÔ¤òÁË»ß¤·¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ï5¾¡2ÇÔ¡¢±§ÎÉ¤Ï2¾¡5ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA/ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë