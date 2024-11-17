¡Ö¤Ê¤ó¤·¤è¤ó¡×Ê¡²¬àÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥Èá¤â¥Ý¥±¥â¥óGO¥¤¥Ù¥ó¥ÈËþµÊ¡Ö¤³¤³¤¬È¯À¸¸»¤Ç¤·¤¿¤«¡×¡ÖÊ¡²¬¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼Â´¶¡×
¡¡Ê¡²¬¤ÎàÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥Èá¤âÊ¡²¬»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¡Ö¥Ý¥±¥â¥óGO¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡£²Ä°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ´Á³¤ï¤«¤é¤ó¤±¤É¡¢ÉñÄá¸ø±à¤Ç¶öÁ³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤éÌµÎÁ¤ÇÇÛ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ÇÌã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿‼️ ¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤ÎµðÂç¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥Ô¥«¥Á¥å¥¦Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï»³ËÜ¥«¥è¡£ÉñÄá¸ø±à¤òÃæ¿´¤Ë16¡¢17Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«Èï¤Ã¤Æ¤ë¿ÍÂ¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¤³¤³¤¬È¯À¸¸»¤Ç¤·¤¿¤«¡×¡Ö¤Ê¤ó¤·¤è¤ó¡×¡ÖÊ¡²¬¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼Â´¶¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£