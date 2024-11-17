¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÂçºå¶Í°þ¡¢4Âç²ñÏ¢Â³18ÅÙÌÜ¤Î²Ö±àÀÚÉä¡¡1Ç¯À¸FBµÈÀîÂçØ¹¤¬2¥È¥é¥¤
¡¡¡þÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñÂçºåÃÏ¶èÍ½Áª·è¾¡¡¡Âçºå¶Í°þ40¡½0´ØÂçËÌÍÛ¡Ê2024Ç¯11·î17Æü¡¡ÅìÂçºå»Ô²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡ÂçºåÂè1ÃÏ¶è·è¾¡¤ÇÂçºå¶Í°þ¤¬40¡½0¤Ç´ØÂçËÌÍÛ¤ò²¼¤·¡¢4Âç²ñÏ¢Â³18ÅÙÌÜ¤Î²Ö±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Á°È¾8Ê¬¡¢¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤ÎCTBÌ¾¼èÑÛÇ·Êå¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¹ª¤ß¤Ê¥é¥ó¤Ç¥²¥¤¥ó¡£¤½¤³¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤ÎSHÀîÃ¼Î´ÇÏ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÆÍÇË¤·¡¢ÀèÀ©¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï´ØÂçËÌÍÛ¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥Õ¥é¥ó¥«¡¼¿¿ÆéÏ¡Ç·Êå¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥â¡¼¥ë¤«¤é¥È¥é¥¤¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤ÆFBµÈÀîÂçØ¹¡Ê1Ç¯¡Ë¤¬2¥È¥é¥¤¤òµó¤²¤ë³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤ò9¿ÍÍÊ¤¹¤ëº£Ç¯ÅÙ¤ÎÂçºå¶Í°þ¡£½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤òÀ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ö±à¤Ç¤â6Âç²ñ¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤Î´üÂÔ¤¬·ü¤«¤ë¡£
¡¡Á°Ç¯ÅÙ¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿´ØÂçËÌÍÛ¤Ï¡¢5·î¤ÎÂçºåÁíÂÎ¤Ç0¡½59¤È´°ÇÔ¤·¤¿Âçºå¶Í°þ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë°ú¤Î¥¤µ¤ì¤¿¡£