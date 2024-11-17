¡Ú¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù4th¥·¡¼¥º¥ó¡Û ¡¡¿·¥¥ã¥¹¥È¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¡¡¿·¤¿¤Ë±ÛÁ°¥ê¥ç¡¼¥Þ¤ò±é¤¸¤ë¡¡ÃÝÆâÍºÂç¤Ï¡ÖºÇ¹â¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù4th¥·¡¼¥º¥ó ¿·¥¥ã¥¹¥È¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤¬16Æü¡¢ÉÊÀî¡¦¥¹¥Æ¥é¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù4th¥·¡¼¥º¥ó¡Û ¡¡¿·¥¥ã¥¹¥È¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¡¡¿·¤¿¤Ë±ÛÁ°¥ê¥ç¡¼¥Þ¤ò±é¤¸¤ë¡¡ÃÝÆâÍºÂç¤Ï¡ÖºÇ¹â¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
2.5¼¡¸µ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÁí½Ð±é¼Ô¤Î¿ô¤Ï400¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¼ã¼êÇÐÍ¥¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¤ÎÉñÂæ²½ºîÉÊ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥Æ¥Ë¥ß¥å¡Ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò°ì¿·¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿4th¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢¼çÌò¹»¡¦ÀÄ½Õ³Ø±à¤Î¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÀÄ³Ø¡Ê¤»¤¤¤¬¤¯¡Ë11ÂåÌÜ¤¬2024Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖDream Live 2024 ¡ÁMemorial Match¡×¤ÇÂ´¶È¡£º£²ó¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÀÄ³Ø¡Ê¤»¤¤¤¬¤¯¡Ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤Î¸ø±é¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤Ï¡¢ÀÄ³Ø¡Ê¤»¤¤¤¬¤¯¡Ë11ÂåÌÜ¤ÎºÇ¸å¤Î°§»¢¤ÎVTR¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Â³¤±¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÀÄ³Ø¥¸¥ã¡¼¥¸¤Ë¿È¤òÊñ¤à¡¢±ÛÁ°¥ê¥ç¡¼¥Þ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¾ìÌÌ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ½éÂåÀÄ³Ø¡Ê¤»¤¤¤¬¤¯¡Ë¤Î¶¿ËÜÄ¾Ìé¤µ¤ó¡¢±Ê»³¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤¬VTR¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¡£½éÂåÀÄ³Ø¡Ê¤»¤¤¤¬¤¯¡Ë¤«¤é¤Î¥¨¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ±ÛÁ°¥ê¥ç¡¼¥ÞÌò¤ÎÃÝÆâÍºÂç¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Í¡×¤È±ÛÁ°¥ê¥ç¡¼¥Þ¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¥»¥ê¥Õ¤ò·è¤á¤Æ¤òºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¡£Â³¤±¤Æ¡¢ÀÄ³Ø¥¥ã¥¹¥È¡¢Èæ²Å¥¥ã¥¹¥È¤¬½é¡¹¤·¤¯¤â¡¢Æ²¡¹¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î·è¤áÂæ»ì¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ø¥Æ¥Ë¥ß¥å¡Ù¤Ç¤Ï¡¢½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±¤¸Ìò¤´¤È¤Ë¸õÊäÀ¸¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¡¢¥À¥ó¥¹¤ÎÀèÀ¸¤òÀèÂå¤Ç¤¢¤ëÀÄ³Ø¡Ê¤»¤¤¤¬¤¯¡Ë11ÂåÌÜ¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£11ÂåÌÜ¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡¢¿·ÀÄ³Ø¡Ê¤»¤¤¤¬¤¯¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¡Ö¸¬µõ¡×¡Ö·Ñ¾µ¡×¡ÖÀÄ½Õ¡×¤Î3¤Ä¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ë±ÛÁ°¥ê¥ç¡¼¥Þ¤ò±é¤¸¤ëÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï¡ÉºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡É¤ÈÏÃ¤·¡¢¡É4th¥·¡¼¥º¥ó¤âÁ´¹ñÂç²ñÊÔ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¸åÈ¾Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ³Ø¡Ê¤»¤¤¤¬¤¯¡Ë11ÂåÌÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀèÇÚÊý¤¬ËÂ¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êª¸ì¤òËÍ¤¿¤Á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¡¢ºÇ¹â¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼°ìÆ±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤ËÀÄ³Ø¡Ê¤»¤¤¤¬¤¯¡Ë¥Æ¥Ë¥¹ÉôÉôÄ¹¡¦¼êÄÍ¹ñ¸÷¤ò±é¤¸¤ë»ûÅÄÍ§ºÈ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÉÎòÂå¤ÎÀèÇÚÊý¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥Ð¥È¥ó¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÌóÂ«¤ä¿®Ç°¤ò¡¢º£ÅÙ¤ÏËÍ¤¿¤Á¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡É¤È³Ð¸ç¤ò¸«¤»¡ÉËÍ¤¿¤Á¿·ÀÄ³Ø¡Ê¤»¤¤¤¬¤¯¡Ë¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¡×¤Ã¤Æ¡¢Æü¡¹Àº¿Ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤ÁÀÄ³Ø¡Ê¤»¤¤¤¬¤¯¡Ë¤ÏÈæ²Å¤òÁ´ÎÏ¤ÇÅÝ¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£12¿ÍÁ´°÷¤¬¡ÖÌýÃÇ¤»¤º¤Ë¡×ÄºÅÀ¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤ÇÀÄ³Ø¡Ê¤»¤¤¤¬¤¯¡Ë¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë²Æì¡¦Èæ²ÅÃæ¤ÎÉôÄ¹¡¦ÌÚ¼ê±Ê»ÍÏº¤ò±é¤¸¤ëÆó³¬Æ²¿´¤µ¤ó¤Ï¡¢Â³ÊÔ¤Ç¤¢¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¤Ç¤âÆ±¤¸Ìò¤ò½Ð±é¡£Æó³¬Æ²¤µ¤ó¤Ï¡ÉËÍ¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡É¤ÈÈæ²ÅÃæ¥¥ã¥¹¥È¤¬Â·¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡ÉÈæ²Å¤âÁ´ÎÏ¤ÇÀÄ³Ø¡Ê¤»¤¤¤¬¤¯¡Ë¤òÅÝ¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡É¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¼õ¤«¤Ã¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¡×¡¢¡ÖÌò¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¶ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤µ¤ì¡¢Î¾¹»¤ÎÆÃ¿§¤ä¿ÍÊÁ¤¬¸«¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¸ø±é¶Ê¤«¤é3¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤Çï¼ê¤Ë²ñ¾ì¤¬Êñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢¿·ÀÄ³Ø¡Ê¤»¤¤¤¬¤¯¡Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤Î¥¥ã¥¹¥È9Ì¾¤¬¼èºà²ñ¤ËÅÐ¾ì¡£±ÛÁ°¥ê¥ç¡¼¥ÞÌò¤ÎÃÝÆâÍºÂç¤µ¤ó¤Ï¡Éº£²ó¤Î·Î¸Å¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤äº¤¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÀÄ³Ø¡¢Èæ²Å¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Âô»³¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡É¤È¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤ò½ª¤¨¤¿´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±é¤¸¤ë¡Ö±ÛÁ°¥ê¥ç¡¼¥Þ¡×¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï¡É¥ê¥ç¡¼¥Þ·¯¤Ï°ìÈÖÃæ³ØÀ¸¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤¬²Ä°¦¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¹¥´ñ¿´¤È¸þ¾å¿´¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤¬Âº·É¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤â¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤ëÁ´¹ñÂç²ñ¤òÁ°¤ËÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï¡É¿·¤·¤¤ÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤ò¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë´®Ç½¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡É¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú©µöÈå ¹ä¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥Ë¥ß¥åÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡Û
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ÇÛÀþ,
Áòµ·,
²£ÉÍ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥À¥¤¥¹,
ÆÁÅç,
ºë¶Ì,
¥Í¥¸,
³ùÁÒ