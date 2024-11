今回紹介するのは、Xに投稿された右手でお手、左手でおかわりを披露した猫ちゃん。お利口さんな猫ちゃんの様子がXにて注目を集めました。

お手だけでなくおかわりもできる猫ちゃんの様子はXにて、156.4万回以上表示。Xユーザーたちからは、「お利口さん&かわいい」「才色兼備」「ぼくは何でもできちゃうぞ」「可愛いすぎる」とのコメントがたくさん寄せられていました。

お手だけでなくおかわりもできる!



Uni can do not only “paw” but also “other paw”! pic.twitter.com/OMgnB4kBbY