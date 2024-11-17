岩田剛典MC『ダンス最強チームバトル ダンバト』放送決定 THE JET BOY BANGERZ、FRUITS ZIPPERも参戦
三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典がMCを担当し、チョコレートプラネットが大会サポーターを務める『ダンス最強チームバトル ダンバト』が、24日午後2時から日本テレビ系で放送される。
【写真】THE JET BOY BANGERZ＆FRUITS ZIPPERも！参加者たち
同番組の審査基準は「一番楽しませたチームが勝ち！」。1チーム3人の3ON3バトルで即興ダンスを繰り広げる前代未聞のダンスバトル大会となる。
審査員は、前人未到の8年連続ダンス世界大会優勝の実績を持つKENZO、アポロシアター殿堂入り、櫻坂46・日向坂46の振付師を務めるTAKAHIRO、パリオリンピック・ブレイキン日本代表コーチ・KATSU ONE、90年代クラブシーンをけん引したダンスクイーン・ETSU from TRF、「ダンシング・ヒーロー」が日本中のフロアを沸かせた荻野目洋子が務める。
今回は、オールジャンルの世界チャンピオン16人、国内チャンピオン25人が集結。THE JET BOY BANGERZやFRUITS ZIPPERなど、プロアーティストも参戦する。
【出場チーム一覧】
■Aブロック
パワーパフボーイズ：SEKAI NO OWARI「Habit」、ano「許嫁っきゅん」振り付け
impact：全日本ブレイキンジュニア部門2連覇WATOがメンバー
Monkey Bee Bombers：ポップダンス世界チャンピオン・Ringo Winbeeがメンバー
■Bブロック
池田部屋：リーダーのMAiKAは日本人初のヒップホップ世界チャンピオン
yohaisen：平均年齢11歳、2度の全国制覇を達成した今大会最年少チーム
KUROKO：ダンスNo.1決定戦『THE DANCE DAY』初代王者
■Cブロック
チームKAWAII LAB.：FRUITS ZIPPER真中まな率いるダンスアイドルチーム
Kirameki▼glitter（※▼＝星）：世界最高峰『WORLD OF DANCE』優勝チーム
True’s：メンバー全員が世界最高峰『JUSTE DEBOUT』優勝
■Dブロック
THE JET BOY BANGERZ：『D.LEAGUE』年間MVP桑原巧光擁するLDHのプロアーティスト
mixmum：ワックダンスで世界を2度制した一条未悠が率いる
Butterfly effect：高校バトルトーナメント東日本9連覇・二松学舎のエースチーム
【写真】THE JET BOY BANGERZ＆FRUITS ZIPPERも！参加者たち
同番組の審査基準は「一番楽しませたチームが勝ち！」。1チーム3人の3ON3バトルで即興ダンスを繰り広げる前代未聞のダンスバトル大会となる。
審査員は、前人未到の8年連続ダンス世界大会優勝の実績を持つKENZO、アポロシアター殿堂入り、櫻坂46・日向坂46の振付師を務めるTAKAHIRO、パリオリンピック・ブレイキン日本代表コーチ・KATSU ONE、90年代クラブシーンをけん引したダンスクイーン・ETSU from TRF、「ダンシング・ヒーロー」が日本中のフロアを沸かせた荻野目洋子が務める。
【出場チーム一覧】
■Aブロック
パワーパフボーイズ：SEKAI NO OWARI「Habit」、ano「許嫁っきゅん」振り付け
impact：全日本ブレイキンジュニア部門2連覇WATOがメンバー
Monkey Bee Bombers：ポップダンス世界チャンピオン・Ringo Winbeeがメンバー
■Bブロック
池田部屋：リーダーのMAiKAは日本人初のヒップホップ世界チャンピオン
yohaisen：平均年齢11歳、2度の全国制覇を達成した今大会最年少チーム
KUROKO：ダンスNo.1決定戦『THE DANCE DAY』初代王者
■Cブロック
チームKAWAII LAB.：FRUITS ZIPPER真中まな率いるダンスアイドルチーム
Kirameki▼glitter（※▼＝星）：世界最高峰『WORLD OF DANCE』優勝チーム
True’s：メンバー全員が世界最高峰『JUSTE DEBOUT』優勝
■Dブロック
THE JET BOY BANGERZ：『D.LEAGUE』年間MVP桑原巧光擁するLDHのプロアーティスト
mixmum：ワックダンスで世界を2度制した一条未悠が率いる
Butterfly effect：高校バトルトーナメント東日本9連覇・二松学舎のエースチーム