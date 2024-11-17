Daiichi-TV(ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó)

¼Ì¿¿³ÈÂç

17ÆüÌë¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤Ç¡¢Æ±µï¤¹¤ëÌ¼¤ÎÆ¬¤ò¹©¶ñ¤Ç²¥¤ê¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢84ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤¬»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Éã¿Æ¤Ï¡¢17Æü¸á¸å7»þÈ¾¤´¤í¡¢¼«Âð¤ÇÆ±µï¤¹¤ë53ºÐ¤ÎÌ¼¤ÎÆ¬¤ò¹©¶ñ¤Ç²¥¤ê¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¼¤ÏÆ¬¤«¤é½Ð·ì¤·¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åö»þ2¿Í¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤Ç¸ýÏÀ¤È¤Ê¤ê¡¢Éã¿Æ¤¬²È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¹©¶ñ¤ÇÌ¼¤ò²¥¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢Ì¼¤¬¼«¤é¡ÖÉã¤Ë¹©¶ñ¤Ç²¥¤é¤ì¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤³¤È¤ÇÈ¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢ÁÜºº¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Éã¿Æ¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£