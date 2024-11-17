¡Ö¤¢¤ó¤¿¤¬·ù¤¤¤À¡ª¡×37ºÐ¥á¥Ã¥·¡¢WÇÕÍ½Áª¤Ç¿³È½¤ËË½¸À
À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëWÇÕÍ½Áª¡£
37ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·ÍÊ¤¹¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ï15Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¬¡¢1-2¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
Á°È¾11Ê¬¤ËÀèÀ©¤¹¤ë¤â8Ê¬¸å¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È¸åÈ¾¤Ë¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¡£
¥á¥Ã¥·¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤Î¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¼ç¿³¤ËÉÔËþ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
"You're a coward, I don't like you!" 😲
🇦🇷 Lionel Messi's FULL outburst at half-time before Argentina went on to lose 2-1 Paraguay 🇵🇾#eliminatoriassudamericanas pic.twitter.com/hgCJzpsIi2
— SBS Sport (@SBSSportau) November 16, 2024
¡ØSBS¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥á¥Ã¥·¤Ï¼ç¿³¤Î´é¤Ë¸þ¤±¤Æ»Ø¤ò»Ø¤¹¤È¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ï¹øÈ´¤±¡¢²¶¤Ï¤¢¤ó¤¿¤¬·ù¤¤¤À¡ª¡×¤ÈË½¸À¤òÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡Ä¡£
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ËÉÔÍø¤ÊÈ½Äê¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥¹¥«¥í¡¼¥Ë´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿³È½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¸À¤¤Ìõ¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤Î¤Ç°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¸À¤¤Ìõ¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
¥á¥Ã¥·°úÂà¸å¤Ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤ÎÇØÈÖ¹æ10¤ò·Ñ¾µ¤·¤¦¤ë5¿Í
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ÏÆîÊÆÍ½Áª11»î¹ç¤Ç7¾¡1Ê¬3ÇÔ¤Î¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£