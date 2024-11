「ブガッティ・トゥールビヨン」東京発お披露目

世界限定250台のフランス製ハイパーカー「ブガッティ・トゥールビヨン」が東京初お披露目された。

【画像】ブガッティ・トゥールビヨンとブガッティのモデルを写真で 全70枚

「ブガッティ・トゥールビヨン」はこれまでのブガッティのアイコンとして使用していたW16エンジンからV型16気筒自然吸気エンジンに変更され、スイスの時計職人の専門知識を結集して設計・製作され、チタンとサファイアやルビーなどの宝石で作られたメーターパネルを内蔵、先進的な電動式ディヘドラル・ドアを特徴としている。



「ブガッティ・トゥールビヨン」東京発お披露目。

ブガッティ本社からは、以下6名の錚々たるメンバーがこのイベントのために来日。

President:Christophe Piochon

Regional Director of Europe:Guy Caquelin

Head of Advanced Exterior Design:Jan Schmid

Head of Communications:Nicole Auger

Regional Director for the Middle East and Asia:Konstantinos Psarris

After Sales Regional Manager Middle East and Far East:Pierre Fresse

イベントには限られた顧客とプレス関係者が招かれた。

また会場内には、Jacob & Co.のTourbillonモデル、BINGHATTIのBugatti Residences、Champagne Carbon Bugattiモデルが展示され、豪華絢爛にお披露目されたという。

「ブガッティ・トゥールビヨン」は生産される予定の250台が既に全て完売しており、世界中で今もなお人気があるブランドであり続けている。